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中國致函世衛 要求調查美國實驗室病毒洩漏

中央社台北25日電
中國要求世衛調查美國德特里克堡實驗室。(Getty Images)
中國要求世衛調查美國德特里克堡實驗室。(Getty Images)

為反擊美方發起針對COVID-19疫情的病毒溯源調查，中國駐日內瓦代表團大使陳旭24日致函世界衛生組織（WHO）稱，若有關方面堅持認為不排除病毒從實驗室洩漏，那也該對美國實驗室調查。

根據中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團網站，陳旭致函世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），進一步重申中方在病毒溯源問題上的一貫立場，強調武漢病毒研究所洩漏極不可能，這是中國和世衛組織溯源聯合研究報告得出的明確結論。

這份信函說，如果有關方面堅持認為實驗室洩漏不能排除，就理應本著公平、公正的原則，對美國德特里克堡（Fort Detrick）實驗室和北卡羅來納大學開展調查。

中方隨函還附上美國這兩處研究基地的疑點文件，以及「超過2500萬中國線民連署的要求調查德特里克堡基地的公開信」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2019年底在中國湖北省武漢市爆發。世衛國際專家小組遲至今年2月赴中國進行第一階段病毒溯源調查，但因未能取得原始資料，報告結果無法化解國際疑慮。世衛7月中旬提議在中國展開第2階段調查。

美國總統拜登（Joe Biden）5月下旬下令情報單位調查COVID-19疫源，並在90天內呈交報告。這項任務在8月24日到期，報告會先呈交拜登，但可能需要數日時間才能完成並公布非機密的公開版本。

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