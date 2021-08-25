我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生公司：疫苗補強針有助於提高保護力

撤離大限在即 外媒：西方人遭神學士阻撓前往機場撤離

前微軟主管以假資料申請疫情紓困貸款 被判坐牢2年

記者顏伶如／綜合報導
一名曾在微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)擔任高層主管的華盛頓州男子，以假資料申請疫情紓困貸款。示意圖。(美聯社)
一名曾在微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)擔任高層主管的華盛頓州男子，以假資料申請疫情紓困貸款。示意圖。(美聯社)

一名曾在微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)擔任高層主管的華盛頓州男子，以造假資料向聯邦政府申請2020年間因為新冠疫情而推出的「薪資保護貸款項目」(Paycheck Protection Program，PPP)，非法取得約180萬元貸款，24日被法院判處兩年有期徒刑。

司法部新聞稿指出，住在華盛頓州克萊德丘(Clyde Hill)的48歲男子莫漢(Mukund Mohan)，貸款詐騙行為在2020年7月間被查出。莫漢在申請聯邦紓困貸款時，提供造假稅務、人事資料佯稱自己是年薪20萬的加拿大電子商務公司科技長，手下有數十名員工，申請了8件合計金額達550萬元的紓困貸款，其中5件獲得批准，獲得款項為180萬元。

聯邦調查人員發現，莫漢聲稱的公司其實並不存在，也沒有任何員工。遭到電匯詐騙、洗錢等罪名起訴的莫漢，今年3月向法院認罪。

國稅局(IRS)特別行動署(Special Agent in Charge)代理署長克拉夫(Corinne Klave)表示，像莫漢一樣從「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)計畫非法謀利的人，等於是從最需要協助的弱勢民眾手中竊取資源。

根據法院紀錄，莫漢登記的公司地址為自己住家。調查人員發現，莫漢取得紓困貸款之後，將大約25萬元轉帳到股票交易平台「羅賓漢」(Robinhood)炒股。

莫漢除了被華州西區美國聯邦區域法院判處兩年有期徒刑，還需償還180萬元非法取得紓困貸款，外加10萬元罰金。

2011年至2015年間，莫漢擔任主任微軟工程師，2016年至2018年間擔任亞馬遜製造管理部主任。莫漢的辯護律師說，莫漢並無犯罪前科，看到聯邦探員到家裡敲門時，嚇到當場昏倒。

貸款 紓困 亞馬遜

上一則

賀錦麗到訪確保供應鏈 越南再獲贈100萬劑疫苗

下一則

CDC：罕見熱帶疾病「類鼻疽」入侵美國 2死

延伸閱讀

香港修法審查電影 危國安禁演 違者坐牢3年

香港修法審查電影 危國安禁演 違者坐牢3年
刷好評、假數據… 亞馬遜開鍘5萬中國賣家

刷好評、假數據… 亞馬遜開鍘5萬中國賣家
3800萬筆儲存資料意外暴露 微軟：已修正

3800萬筆儲存資料意外暴露 微軟：已修正
田納西洪災屬重大災難 拜登批准聯邦資金援助

田納西洪災屬重大災難 拜登批准聯邦資金援助

熱門新聞

美國聯合航空。（美聯社）

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

2021-08-18 21:56
北卡羅萊納州居民艾瑞納(Jason Arena)妻子患有乳癌四期，卻接獲通知必須提早出院，因為新冠病毒確診患者已經將病床占滿。艾瑞納在抖音(TikToks)短片中嗆聲拒絕打疫苗的民眾。(圖／截取自艾瑞納TikToks)

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

2021-08-18 15:14
共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)新冠確診。(美聯社)

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

2021-08-17 17:19
拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）今天公布的民調顯示，只有不到40%的美國選民認為拜登正在履行總統職責。美聯社

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

2021-08-21 11:48
示意圖。圖：pixabay

內有腳掌的鞋子不時沖上西北沿岸引發揣測 醫師釋疑

2021-08-23 09:38
阿富汗民眾聚焦在喀布爾軍用機場外，希望能擠入機場，搭乘美國軍機，離開阿富汗。（Getty Images）

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

2021-08-19 22:10

超人氣

更多 >
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
河中有「屍體」消防隊趕來打撈 男醒來：我在睡覺

河中有「屍體」消防隊趕來打撈 男醒來：我在睡覺
庫克接CEO那天 1000元買蘋果股票 現在值多少錢？

庫克接CEO那天 1000元買蘋果股票 現在值多少錢？