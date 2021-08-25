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賀錦麗到訪確保供應鏈 越南再獲贈100萬劑疫苗

中央社河內25日專電
美國副總統賀錦麗(左)與越南總理范明正會見。(美聯社)
美國副總統賀錦麗(左)與越南總理范明正會見。(美聯社)

越南最新一波COVID-19本土疫情衝擊全球供應鏈。美國副總統賀錦麗今天與越南總理范明正會見時宣布，將在24小時內送100萬劑COVID-19疫苗給越南。

賀錦麗（Kamala Harris）在結束對新加坡的訪問後於24日轉往越南展開為期3天的訪問，專機於24日晚間近10時降落在河內內排國際機場（Noi Bai International Airport），這是首次有現任的美國副總統到訪越南。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，賀錦麗今天上午與范明正（Pham Minh Chinh）會見時宣布，美國即將再送100萬劑疫苗給越南，疫苗廠牌則是輝瑞（Pfizer）。美國先前已送了越南500萬劑的莫德納（Moderna）。

根據美國駐越南大使館臉書（Facebook）所發布的訊息，這批100萬劑疫苗已經在路上，接下來24小時內有一半會送到首都河內，另一半則會運到越南經濟樞紐胡志明市。

越南4月下旬爆發最新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，迄今將近4個月超過36萬人染疫，胡志明市為重災區，染疫人數約占全國確診數的一半，並有逾7000人確診病逝，約占全國染疫死亡病例的8成。

越南這波疫情衝擊全球供應鏈，先前許多美國企業聯合致函美國政府，盼能盡快對越南提供疫苗援助，以緩解疫情對企業生產運作的影響。

賀錦麗這趟亞洲行接連訪問新加坡與越南，外界解讀她此行目的在於號召國際合力對抗中國日增的全球影響力。

在賀錦麗24日抵達越南之前，范明正當天也與中國駐越南大使熊波會見。官媒越通社（VNA）報導，范明正向熊波表示，越南堅持奉行獨立自主、多邊化、多元化和主動融入國際社會、作為國際社會負責任一員的對外政策。

他並強調，越南不會與任何國家結盟對抗其他大國。

范明正並在會中感謝中國政府向越南提供200萬劑COVID-19疫苗，並希望中方繼續援助越南更多COVID-19 疫苗，以及轉移疫苗與治療藥物生產技術給越南。

越南 疫苗 美國

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