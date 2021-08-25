曾獲川普公開支持 前運動員沃克宣布參選喬州參議員

曾獲得前總統川普(左)公開支持的59歲退休運動員沃克(中)，25日宣布角逐喬治亞州聯邦參議員共和黨初選。(美聯社)

曾獲得前總統川普 公開支持的59歲退休運動員沃克(Herschel Walker)，25日宣布角逐喬治亞州聯邦參議員共和黨 初選。美國有線電視新聞網(CNN)分析，沃克有意參加2022年期中選舉的消息已流傳數月，某些共和黨員則對於身為政壇新人的沃克是否有能力在選舉裡勝出表示憂心，害怕共和黨恐將因此輸掉一手好牌。

沃克25日上午發表聲明指出：「我們國家已經走到十字路口，我無法繼續坐在場邊看著。」他表示，進入參議院之後，將為保守派價值理念挺身而出，「讓我們國家朝正確方向前進」。

他說：「如今已經到了時候，華府應該出現願意為保護每個人的美國夢而戰的領袖。」

沃克曾是喬治亞大學(University of Georgia)足球隊員，1982年曾獲海斯曼獎(Heisman Trophy)。沃克與川普淵源深厚，2020年大選期間多次接受媒體訪問時為川普發聲。

1980年代，當時身為紐約房地產大亨的川普買下美國足球聯盟(United States Football League)紐澤西將軍隊(New Jersey Generals)之後，沃克是隊員之一。

某些川普政治盟友在過去這段時間裡，大力鼓吹沃克在喬州 參選，理由是沃克是擁有知名度的名人，足以代表保守派非洲裔民眾，有機會與民主黨籍現任喬州參議員、非洲裔民權領袖兼牧師沃諾克(Raphael Warnock)一較高下。

沃諾克在喬州參議員補選中，擊敗原任共和黨喬州參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)而勝出。選舉期間，川普多次親赴喬州，為羅夫勒拉票。

川普任內的美國駐盧森堡大使艾凡斯(Randy Evans)指出：「沃克了解美國當今面臨困難，也了解愛國人士必須站出來救國的重要性。」

CNN報導分析，共和黨選舉策略專家及共和黨籍喬州國會議員則擔心，沃克的出現可能讓共和黨輸掉一手好牌，跟原本有希望斬獲的喬州席次擦身而過。

美聯社日前報導，沃克曾對前妻做出暴力威脅，對於開立公司「復興男士食品服務」(Renaissance Man Food Services)的營利與員工規模，則有吹噓灌水之嫌，而沃克長年住在德州，並未參與喬州政治活動。

2020年12月，沃克曾在推特分享支持川普推翻大選結果的影片。川普則回應寫道：「沃克在講真話！」

在沃克之前，共和黨陣營至少有三人已經宣布參選喬州參議員：喬州農業廳長布萊客(Gary Black)、建築公司老闆金恩(Kelvin King)以及海軍退役的銀行主管沙德勒(Latham Saddler)。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)今夏稍早曾對共和黨人士表示，今年1月5日在兩席喬州參議員補選中雙雙落敗的羅夫勒及普度(David Perdue)，應該捲土重來再次參選。民主黨贏得兩席喬州參議員補選之後，兩黨在參院形成50席對50席局面。