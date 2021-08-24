「打疫苗 領100元」 吸引逾10萬紐約客接種

白思豪表示，目前全市疫苗已累計施打超過1050萬劑，已有超過10萬市民領到了100元的疫苗獎勵。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)24日表示，自上月宣布激勵措施以來，已有超過10萬市民領到了100元的疫苗 獎勵；目前全市疫苗已累計施打超過1050萬劑。

市府上月底宣布，所有在市府下屬接種點打第一針新冠疫苗的民眾，都將獲得100元獎勵；市民在通過市府網站vax4nyc.nyc.gov預約接種後，市府將通過電郵或郵寄給每位預約者發放預付卡；第一針接種完成後，市民可返回網站vax4nyc.nyc.gov/incentives登記領取獎勵，100元存入卡中。

目前市府在此項目上已經花費1000萬元；根據紐約郵報分析，該項目推出的頭一周，全市單周疫苗接種量大增40%；白思豪說，「現在我們可以說激勵計畫有所成效，這個計畫仿佛是昨天才宣布的一樣，但已經吸引10萬人來打疫苗，未來每天還會吸引更多人。」

市府數據顯示，目前全市已累計施打超過1050萬劑疫苗，已經連續兩周的施打量超過10萬劑，超過75%的成年人至少接種一針；除了激勵措施外，市府也已要求所有市府員工接種疫苗或定期檢測二選一，並要求所有公校人員在9月27日前必須接種疫苗，不提供檢測選項，所有室內聚集場所也須檢查顧客的接種紀錄；白思豪表示，不少規定已得到全美範圍內的效仿。

目前輝瑞疫苗已獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)全面批准，白思豪24日請求聯邦政府加速批准允許五至11歲兒童接種疫苗，「我們非常需要這一力挽狂瀾的政策，這應該成為聯邦政府的首要任務，讓五至11歲兒童接種疫苗，至少應公布一個時間表、設定一個目標。」