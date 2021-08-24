眾院通過3.5兆美元預算藍圖 波洛西搞定民主黨分歧

美國眾院議長波洛西（中）24日利用程序策略，通過總統拜登支持的3.5兆美元預算決議藍圖。（路透）

美國眾議院周二通過3.5兆美元的預算 決議藍圖，此前來自白宮的壓力和眾院 議長波洛西（Nancy Pelosi）的保證，讓分裂的民主黨人團結起來，使美國總統拜登的核心經濟議程得以向前推進。

220對212票的投票 結果，暫時擱置了民主黨內進步派和溫和派的分歧，那原可能破壞波洛西讓上述預算決議和另一項5500億美元兩黨基建案過關的努力。

波洛西周二避免直接將該預算決議送到議場表決，是怕票數不夠表決落敗，她利用程序策略，也就是「自動生效規則」，讓眾院投票表決有關另兩項法案--基礎設施和投票權立法--的一項辯論規則，預算決議便會被視為通過。沒有共和黨人投票支持上述規則。

參議院已以50對49票通過上述預算決議。眾院通過為參院進行預算協調程序來完成立法鋪平了道路。在這個過程中，國會的委員會將預算框架的詳細內容寫入稅收和支出立法，參眾兩院會在秋季投票表決。利用協調程序意味，民主黨可以在沒有共和黨支持的情況下，在參院通過上述法案。

波洛西發表聲明承諾，9月27日之前通過單獨的基建案立法。

由紐澤西眾議員Josh Gottheimer帶頭的10位民主黨溫和派議員，一直鼓吹現在就通過基建案立法。

但進步派議員要求眾院採納預算決議，推遲基建案立法，以確保參院會處理他們支持的優先事項。

眾院多數黨領袖Steny Hoyer告訴記者，「如果可能的話」，目標是9月底前通過上述兩案。