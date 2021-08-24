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美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美獲報有「異常衛生事件」 賀錦麗專機延後抵河內

中央社河內24日專電
美國副總統賀錦麗專機當地時間晚間近10時降落在河內，比原定晚3個多小時。(美聯社)
美國副總統賀錦麗專機當地時間晚間近10時降落在河內，比原定晚3個多小時。(美聯社)

美國副總統賀錦麗專機當地時間晚間近10時降落在河內，比原定晚3個多小時。美國駐越南大使館聲明指出，因為獲報河內可能有異常衛生事件，班機因而延後從新加坡起飛。

賀錦麗（Kamala Harris）在結束新加坡的訪問後原定今天傍晚6時10分抵達越南，但專機卻在新加坡延後起飛，直到今晚近10時才降落在河內內排國際機場（Noi Bai International Airport）。

美國駐越南大使館發布聲明表示，賀錦麗辦公室獲報河內近來可能有異常衛生事件（anomalous health incident），代表團因而延後自新加坡出發。經謹慎評估，賀錦麗一行仍決定繼續前往越南訪問。

路透報導，美國政府常用異常衛生事件一詞去指涉「哈瓦那症候群」（Havana syndrome）。

「哈瓦那症候群」起源於美國駐古巴大使館人員在2016年底開始出現無法解釋的症狀，包括各種不適，例如耳鳴、暈眩、劇烈頭痛和嘔吐，有時伴有不明「定向的尖銳噪音」。

賀錦麗的發言人拒絕就專機延誤的原因發表評論。

越南民智報（Dantri）網站報導指出，賀錦麗的專機於河內時間晚間9時50分降落在內排國際機場，越南國家主席辦公室主任黎慶海（Le Khanh Hai）與越南外交部副部長阮國勇（Nguyen Quoc Dung）前往接機。

報導表示，賀錦麗25日預計將與越南總理范明正（Pham Minh Chinh）討論疫情、經濟合作與區域安全。

另據美方所發布的訊息，賀錦麗25日下午將出席美國疾病管制暨預防中心（CDC）在河內的東南亞區域辦公室啟用典禮。

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