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3800萬筆儲存資料意外暴露 微軟：已修正

中央社舊金山24日綜合外電報導
網路安全公司UpGuard於23日發布報告，稱儲存在微軟服務約3800萬筆紀錄（包括個人資訊）意外暴露在網路上。（美聯社）
網路安全公司UpGuard於23日發布報告，稱儲存在微軟服務約3800萬筆紀錄（包括個人資訊）意外暴露在網路上。（美聯社）

網路安全公司UpGuard於23日發布報告，稱儲存在微軟服務約3800萬筆紀錄（包括個人資訊）意外暴露在網路上。微軟得知相關訊息後已採取行動因應。

據UpGuard的調查結果，上述資料包括姓名、地址、財務資訊、Covid-19疫苗接種狀況等。在問題解決前，這些資料可能遭受攻擊，但尚未外洩。

這起事件共影響47個組織，包括美國航空（American Airlines）、福特汽車（Ford）、亨特運輸服務公司（JB Hunt），以及馬里蘭州衛生部和紐約市大眾運輸系統等公家機構。

這些組織都曾使用微軟旗下的商務應用程式Power Apps，這款應用程式可用於架設網站和行動應用程式，以與大眾互動。

UpGuard表示，該服務預設的軟體設定，意味著受影響組織的資料，在2021年6月前都未受保護。

報告指出，微軟已針對Power Apps入口網站進行更改。

微軟也表示，已通知客戶潛在安全風險的發現時間，以便他們自行解決問題。

UpGuard則認為，相關問題的最佳改善之道是根據客戶使用方式，從源頭改變軟體的運作方式，而非「將資料機密性的系統性損失歸咎於終端用戶設定錯誤，導致問題持續存在。」

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