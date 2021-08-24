藥商被控助長類鴉片藥物氾濫 美6州拒和解

美國 4家藥商遭控助長國內類鴉片藥物氾濫，多州檢察長23日表示，包含喬治亞州 在內至少6州決定，將不全面簽署與藥商的260億美元和解協議。

各州須在8月21日前決定是否支持美國前3大藥品經銷商麥克森公司（McKesson Corp.）、卡地納健康集團（Cardinal Health）、美源伯根（AmerisourceBergen ）的210億美元和解提案，以及製藥商嬌生 （Johnson & Johnson）單獨支付50億美元的協議。

人口最眾多的喬治亞州23日表示，它最終可能會支持和解協議，這顯示儘管已過了最後期限，談判仍持續進行中。

州檢察長辦公室在電郵中表示，「眼下加入全國協議並不能保障喬治亞州和各郡、城市、市民獲得最好的結果」。

此外，新墨西哥州、奧克拉荷馬州、華盛頓州、西維吉尼亞州也拒絕簽署協議，新罕布什爾州同意與3家藥品經銷商的和解協議，但拒絕與嬌生的協議。

這項複雜的和解方案預計至少有44個州會參與，但藥商最終能決定參加州數是否已達「關鍵多數」以及是否要敲定協議。

和解協議的規模視參與州數而定，拒簽的州則將繼續與被告藥商對簿公堂，爭取更多賠償；藥商已支付數以億計美元在判決和其他和解上。

美國14州檢察長於7月21日公布這項協議，盼藉此解決超過3000件指控藥品經銷商忽視止痛藥流入社區，被用於非法用途的警訊，以及嬌生淡化鴉片成癮風險的訴訟。

和解金預料會用於資助成癮治療和其他社會服務計畫。

然而藥商否認指控，表示藥物經美國食品藥物管理局（FDA）批准，且止痛藥銷售量激增的責任在於他人，包括醫生和監管機構。