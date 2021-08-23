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「一切值得嗎？」撤離阿富汗不順 五角大廈憤懣

身高234公分 美最高男子病逝 得年38歲

身高234公分 美最高男子病逝 得年38歲

記者張聲肇／綜合報導
身高7呎8吋的美國最高男子沃夫科文斯基，20日因心臟病在明尼蘇達州去世，得年38歲。他2009年出席歐記健保推動大會，被當時在場的歐巴馬總統(背對鏡頭者)叫過去握手。(美聯社)
身高7呎8吋的美國最高男子沃夫科文斯基，20日因心臟病在明尼蘇達州去世，得年38歲。他2009年出席歐記健保推動大會，被當時在場的歐巴馬總統(背對鏡頭者)叫過去握手。(美聯社)

身高7呎8吋(2公尺34公分)的美國最高男子沃夫科文斯基(Igor Vovkovinskiy)20日因心臟病在明尼蘇達州羅契斯特的馬友診所(Mayo Clinic)去世，得年38歲。

他母親沃夫科文斯佳Svetlana Vovkovinska在醫院急診室當護士，率先在臉書公布兒子的死訊。

1989年，孩提時代的沃夫科文斯基因腦部腫瘤壓迫腦垂體（腦下腺）到梅約醫院求醫，主症是腦下腺分泌過多成長激素，讓在烏克蘭出生的他不斷長高，最後高達7呎8.33吋，亦即2.345米。

來源：TVC News Nigeria

沃夫科文斯基的哥哥歐雷‧拉丹（Oleh Ladan）接受明州星論壇報（Star Tribune）訪問時曾表示，1980年代末，他弟弟從烏克蘭抵達美國時，立即成為名人，一來因為身高，二來因為大家對冷戰對對象國蘇聯境內事務，仍興致盎然。

2009年出席歐巴馬群眾大會時，這位美國長人身著「世界最大的歐巴馬支持者」

（World's Biggest Obama Supporter）T恤，離演講台很近，被歐巴馬看出來，特地叫他名字、和他握手的照片，令人印象深刻。2013年，他把參加歐洲展望歌唱大賽的烏克蘭歌手帶出場的新聞，也轟動一時。

他27歲時，到紐約參加奧茲博士秀（ “The Dr. Oz Show”）時，珍氏世界紀錄裁判宣布他是美國身高最高的人，打破維吉尼亞州一名警局副局長的紀錄，比後者高出1/3吋。

他的鞋子是26號，10E。2012年，他叫苦要1萬6000美元特製鞋，才不會讓他雙腳苦不堪言，結果各界捐款蜂擁而至，訂製兩雙都足足有餘，Reebok製鞋公司還免費送他一雙量腳特製大鞋。

根據承辦喪事的藍福然茲田園殯儀館（Ranfranz and Vine Funeral Home），沃夫科文斯基1982年9月8日在烏克蘭巴爾（Bar）出生，父母是亞歷山大與沃夫科文斯佳‧拉丹（Vovkovinska and Oleksandr Ladan）。父親已逝。他的葬禮28日舉行。

美國 烏克蘭 歐巴馬

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