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中批美罔顧司法正義 「中國行動計畫」先設指標再查案

記者林汪靜／即時報導
逾20個美國亞裔團體日前聯名致信美國總統拜登，敦促暫停美國司法部實施的「中國行動計畫」，中國外交部23日強調，停止編造藉口對中國進行抹黑打壓。（圖／取自中國外交部網站）
逾20個美國亞裔團體日前聯名致信美國總統拜登，敦促暫停美國司法部實施的「中國行動計畫」，中國外交部23日強調，停止編造藉口對中國進行抹黑打壓。（圖／取自中國外交部網站）

逾20個美國亞裔團體日前聯名致信美國總統拜登，敦促暫停美國司法部實施的「中國行動計畫」，並呼籲獨立調查該計畫是否基於種族等因素不公平對待亞裔。中國外交部23日強調，停止以中國為假想敵，停止編造藉口對中國進行抹黑打壓，停止干擾中美在科技人文等領域的正常交流合作。

新華社報導，這封發表於19日的公開信寫道，「中國行動計畫」聲稱旨在調查並起訴經濟間諜活動和竊取商業機密行為，實際上卻「讓亞裔美國人、亞裔移民或其他人，尤其是華裔科學家，遭受種族定性、監視和不當起訴」，認為指控他們從事經濟間諜活動或存在竊取商業機密行為並沒有證據支持。

信中說，拜登政府應該暫停「中國行動計畫」，等待獨立調查結果，以確定該計畫是否基於種族、族裔或血統而不公平地針對個人。

澎湃新聞報導，對此，中國外交部發言人汪文斌於23日舉行的例行記者會上表示，之前美國的媒體已經曝光了所謂的「中國行動計畫」，先設辦案指標再查案，如此罔顧司法正義的做法，只會造成冤假錯案。

汪文斌指出，事實充分證明，美國上屆政府推出的「中國行動計畫」，「實質上就是少數反華政客泛化國家安全概念，對華進行瘋狂遏制打壓的工具，不僅對中美關係造成嚴重衝擊，也加劇了美國國內的種族歧視現象，對美國內亞裔群體造成了嚴重傷害。」

他強調，美方應切實糾正上述錯誤做法，停止以中國為假想敵，停止編造藉口對中國進行抹黑打壓，停止干擾中美在科技人文等領域的正常交流合作。

中國 美國 亞裔

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