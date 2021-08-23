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基於回饋之心 華州越南社區準備接待阿富汗難民家庭

記者顏伶如／綜合報導
圖為駐守喀布爾國際機場的美軍特種部隊與阿富汗難民。（美聯社）
圖為駐守喀布爾國際機場的美軍特種部隊與阿富汗難民。（美聯社）

1975年西貢淪陷時，華盛頓州是全美各州當中第一波願意接納越南難民的幾州之一。如今隨著美軍撤離的阿富汗難民即將前來美國落腳，華州越南裔社區近日發起聯合行動，基於回饋與感恩之心，將接待75個阿富汗難民家庭。

華盛頓州地方電視台KATU報導，對於許多華州越南裔民眾來說，最近看到阿富汗局勢急轉直下的新聞報導，感覺非常心痛，西貢淪陷的記憶再度浮現。

住在西雅圖的獨立記者兼製片人陳清(Thanh Tan，音譯)指出，父母就是當年就是難民，直到1978年才得以逃離，「越南裔美國人擁有的共同歷史與生活經驗，別人很難理解，「失去國家，失去一切，感覺遭到遺棄」。

華州越南裔社區發動「75個越南家庭接待75個阿富汗家庭計畫」(75 Viets for 75 Afghan Refugee Families Project)，陳清便是籌辦者之一。活動主旨在於協助阿富汗難民剛剛抵達美國時，在西雅圖地區度過最初的幾天。

陳清受訪時說：「我們覺得有責任要記住歷史，要自我提醒我們是如何來到美國的。有人對我們伸出援手，有人協助我們安頓下來。當初因為有人幫忙，我們才有今天。」

住在西雅圖地區的于傑夫(Jefferey Vu)在波音公司(Boeing)擔任工程師。同樣加入「75個越南家庭接待75個阿富汗家庭計畫」的他說，家人是在1975年來到美國，是第一批抵達美國的越南難民。

他說，將把自己公寓用來接待一戶阿富汗難民家庭，「希望他們住得較有隱私」。于傑夫說，公寓用來接待阿富汗家庭的期間，將打算前往親友家暫住。

談到為何願意協助阿富汗家庭，他說，當初美國民眾願意伸出援手幫助越南難民，「我覺得我們應該回饋。因為過去我們收到很多幫忙，獲得很多機會，如今才有如此成就。我覺得現在就是我們回報的時刻」。

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