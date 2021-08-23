內有腳掌的鞋子不時沖上西北沿岸引發揣測 醫師釋疑

示意圖。圖：pixabay

將近15年的時間裡，美國西北部往北延伸到加拿大 的太平洋沿海地區，至少出現過20隻內有人類腳掌的鞋子，這些鞋子隨著海水沖刷出現在岸邊，消息傳出引發當地社區人心惶惶。根據媒體報導，某些民眾相信這些鞋子的出現，意味著患有戀腳癖的連續殺人犯出沒。不過，英國 國民保健署(National Health Service，簡稱NHS)醫師卡蘭(Karan Raj)分析，這些鞋子與恐怖傳說無關。

從華盛頓州 外海一路延伸到加拿大卑詩省的薩利希海(Salish Sea)，從2007年8月以來，至少出現過20隻內有人類腳掌的鞋子被沖上岸邊。最近一起案例發生於2019年元旦，華盛頓州艾佛瑞特(Everett)傑提島(Jetty Island)有民眾在海灘散步時，在一隻被海水沖上海岸的靴子裡，發現有人類腳掌。根據DNA比對，華州調查人員證實腳掌來自2016年便已失蹤的男子尼爾(Antonio Neill)。

岸邊不時出現有腳掌的鞋子事件，引發各種不同的推論。有民眾認為與連續殺人犯有關，也有民眾推測可能是黑幫份子殺人棄屍。

英國國民保健署醫師卡蘭日前在抖音(TikTok)個人頻道說明這些事件的可能發生原因，影片引起網路瘋傳。他說，腳掌的出現其實與人類屍體分解以及現代鞋子的特殊設計有關。

卡蘭在影片中說，人類屍體掉進海水之後，很快會引來食腐動物(scavengers)，食腐動物為求食用方便，獵取食物時選擇最柔軟的部位啃咬，人類踝關節的周圍組織與韌帶，則是人體最柔軟的部位之一。

他說：「食腐動物朝著人類屍體的腳部一咬，腳掌很快就與身體脫落了。」

卡蘭指出，現代鞋子的設計也與這些事件有關，過去幾十年來，鞋子變得越來越有浮力，因為鞋底部位有著小型氣墊，「所以造成的結果就是，大家發現越來越多裡面有著腳掌的鞋子，出現在海岸地帶」。

2017年12月，加拿大卑詩省法醫完成調查報告後指出，對於鞋子內的神秘腳掌排除他殺嫌疑，但腳掌可能來因為意外或自殺而跌入海中的民眾。法醫報告中說，腳掌因為浸泡於海水當中而與身體脫離。