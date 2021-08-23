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立陶宛遭經濟報復 台外交部：串連美國全力聲援

新冠疫苗獲FDA全面批准後 強制接種規定將增加

記者顏伶如／綜合報導
輝瑞疫苗。(美聯社)
輝瑞疫苗。(美聯社)

美國食品及藥物管理局(FDA)最快將於今天(23日)全面批准(full approval)先前已獲得緊急授權許可的輝瑞藥廠(Pfizer)與德國廠商BioNTech研發新冠疫苗紐約時報分析，新冠疫苗獲得全面批准之後，接下來從大學到政府單位，不管是公家機關或私人企業，將出現更多要求強制接種疫苗的規定。

紐約時報報導，到目前為止尚未施打新冠疫苗的美國民眾當中，約有45%表示堅決永遠不會接種疫苗，一旦新冠疫苗獲得食藥據全面批准之後，這些民眾將面臨雇主祭出某些限制，以及醫療保險保費恐將調漲。

美國爆發新冠疫情以來，共有三種新冠疫苗獲得食藥局緊急授權許可，不過某些民眾對於疫苗安全仍有疑慮。衛生官員指出，新冠疫苗獲得全面批准，將有助於消除民眾對於疫苗的排斥心態。

紐約時報報導，新冠疫苗獲得全面批准之後，除了引發許多政策改變，民眾對於疫苗的看法也將跟著改變，某些不信任疫苗的族群之間，疫苗接種率可望因此提高。

以大學為例，就在新學期即將展開之際，許多大學院所已經要求學生返回校園必須提供疫苗接種證明，但包括曼菲斯大學(University of Memphis)在內的學校則說，會等到聯邦政府全面批准新冠疫苗，才頒布強制要求接種疫苗的規定。

公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)22日接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，新冠疫苗通過食藥局全面批准之後，將對數以百萬計迄今仍對疫苗抱持疑慮的美國民眾，帶來重大影響。他說：「這可能讓他們立場因此轉變，傾向於願意接種疫苗。」

莫西指出，疫苗獲得全面批准之後，估計公司企業、各州州長以及全美各地學校，都將紛紛宣布強制要求接種疫苗的規定。他表示：「我們已經知道有許多公司、大學，已經都要求疫苗接種。」

國防部日前宣布，計畫在今年9月中旬之前，要求全國130萬名現役軍人全面接種新冠疫苗，如果食藥局全面批准時間提早，也將把時間表往前挪。

某些州政府或地方政府接下來可能依循紐約市模式，將要求消費者出示至少已接種一劑新冠疫苗的證明，才能在餐廳室內用餐，或進入健身房、參加文化活動等。

疫苗 紐約時報 美國

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