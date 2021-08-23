俄勒岡州波特蘭衝突再起 左派與極右翼暴力開打

極右翼「驕傲男孩」22日在集會中攻擊路邊反法西斯團體的車輛。(Getty Images)

俄勒岡州波特 蘭（Portland）今天再度爆發極右翼與左派示威團體間的暴力衝突，雙方人馬互相叫囂攻擊，至少一人因開槍遭逮。波特蘭自去年以來一直是極左與極右派衝突的大熱點。

路透報導，這兩方世仇在波特蘭的抗議活動演變成暴力事件，至少有一人因朝示威群眾開槍而遭到逮捕。

交火過程無人受傷。在許多小規模衝突中，敵對雙方互相叫囂、噴灑貌似防熊噴霧劑的液體，並砸破對方車窗，但截至今天傍晚，並無受傷人數通報。

警察 局長羅維爾（Chuck Lovell）在20日的簡報上曾說，員警不一定會介入並解決團體間的鬥爭。

但他補充說：「在情勢緊張時沒有當場逮捕，不代表參與者不會因犯罪被指控。」

波特蘭自去年開始就是政治極端團體間衝突的匯集地。非裔美國 人佛洛伊德（George Floyd）去年5月25日遭明尼阿波利斯市（Minneapolis）警察壓制頸部喪命後，波特蘭就爆出一連串街頭示威和衝突。

當地媒體報導，最近一次，是在本月7日一場由保守派牧師帶領的露天宗教會議後，一身黑衣的反法西斯（Antifa）團體及身著極右翼「驕傲男孩」（Proud Boys）顏色的組織爆發衝突，以胡椒噴劑和漆彈互相攻擊。

去年8月22日，右翼與左派團體也在波特蘭市中心混戰，距今正好一年。那次事件助長了兩邊陣營的暴力相向。

極右翼與左派之間的衝突在去年8月29日導致39歲右翼抗議人士丹尼爾遜（Aaron Danielson）遭射殺身亡。

48歲的開槍嫌犯雷諾爾（Michael Reinoehl）自稱是保護「黑命關天」（Black Lives Matter）抗議群眾的反法西斯活躍分子。去年9月4日，他在華盛頓州企圖擺脫警察追捕時遭警方擊斃。