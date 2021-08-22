田州暴雨破紀錄 24小時內降430毫米 22死50失蹤
田納西州中部地區周末降下致災性豪雨，打破當地降水紀錄，截稿時間為止共造成當地22人死亡、50餘人失蹤。根據納什維爾國家氣象局的紀錄，漢弗萊斯郡(Humphreys)21日的24小時平均降雨量達到17吋，打破田州單日降雨量3吋的紀錄。氣象專家指出，田州的暴雨與氣候變遷脫不了關係。
漢弗萊斯郡警長戴維斯(Chris Davis)指出，該郡的目前已成立緊急救援中心，並在臉書專頁上公布失蹤者名單。此外，救難人員也正在挨家挨戶進行搜索，試圖找到倖存者。
共和黨籍州長李比爾(Bill Lee)在22日巡視災區，抵達漢弗萊斯郡首府瓦弗利市(Waverly)。一位民眾雪莉．福斯特(Shirley Foster)看到州長到來，哭訴說：「房子沒了就算了，教會裡最好的朋友也走了，什麼都沒了。」
更令人難過的是，一對只有七個月大雙胞胎兄弟也在這場洪患中不幸被沖走；他們的父親在大水來襲時，左右手除了雙胞胎外，還抱著另外兩個小孩，雖然竭盡全力，但雙胞胎仍被滾滾大水帶走。救難人員21日晚間在下游地區找到這對雙胞胎的遺體。
瓦弗利市一間雜貨店店長亨斯利(David Hensley)也向記者描述了洪水來襲時的緊急情況。他說：「當天洪水來的太快太急，我們還試圖撬開天花板逃進閣樓。就在我們快被淹死時，好在救難人員抵達，把大家平安帶出店外。」
拜登總統也關注田州致災性豪雨的影響，並在因應熱帶風暴侵襲東北部的防災記者會上，表達對田州罹難者的哀悼，同時指示聯邦政府官員盡速向田州州長確認需要的救援物資。
氣象學家表示，此波降雨造成最嚴重災情的地區是田州中部，單日內降下的雨量幾乎是過去最嚴重一次的兩倍，而且這樣極端氣候的情景，可能也會隨著地球暖化而更常出現。
田納西州氣象專家克莉西．赫爾利(Krissy Hurley)指出，大氣中的水分含量過高，導致暴雨帶不斷反反覆覆地發展，不只讓災情更加嚴峻，也讓氣象預報遭遇極大挑戰。她說：「降雨開始前我們發布過山洪警報，當時預測降雨量不過四至六吋左右，結果沒想到降下這麼大量的雨水。」
赫爾利還表示，田納西州在今年3月和去年9月，首府納許維爾市(Nashville)附近就分別遭遇過兩次百年一遇等級的洪水，她認為這與氣候變遷、地球暖化有關。她說：「雖然目前不能確定21日的這場降雨是否和氣候變遷有直接關聯，但肯定有影響。」
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