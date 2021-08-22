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亨利過境 紐約市1小時降雨量破史上紀錄 華人住宅淹水

記者黃伊奕顏嘉瑩／紐約報導
由於葉菜類食材選擇少，有不少民眾改買根莖類食材。(記者顏嘉瑩/攝影)
由於葉菜類食材選擇少，有不少民眾改買根莖類食材。(記者顏嘉瑩/攝影)

原預計22日襲紐約的颶風亨利(Henri)最終降級為熱帶風暴，繞過紐約改在羅德島登陸，但帶來的強降雨仍刷新紐約市歷史紀錄，給民眾生活帶來不少麻煩，不少居住在沿海地區的民眾遭遇家中進水等不便；而去年幾次風災造成的衝擊也讓許多人後怕，紛紛嚴陣以待，超市的新鮮食材被搶購一空。

根據國家氣象局，「亨利」帶來的強降雨，讓紐約市21日晚間先迎來歷史上最高的一小時降雨量，在當日晚間10時至11時內，降雨量達1.94吋，是紐約市有紀錄以來降雨最多的一小時；21日紐約市迎來4.45吋降雨，打破了1888年4.19吋的紀錄；而截止22日下午5時，紐約市單日降雨紀錄再被打破。

雖然「亨利」最終繞過紐約，且降級為熱帶風暴，帶來的破壞遠沒有預估的大，但也造成美東地區超過12萬戶停電，上千航班取消；而紐約市的布碌崙南區、皇后區遠洛克威等沿海地區，也不同程度受大風和強降雨影響，地勢較低的住宅遭遇灌水入室。

居住在布碌崙班森賀Bay 15街的鐘先生的住宅，22日凌晨就遭淹水。鐘先生表示，22日凌晨1時30分左右，突然聽到地下室傳來嘩啦啦的流水聲，一查看發現地下室已進水，場面一片狼藉；他說，自己居住區域地勢低窪，地下室、後院沒有設排水管，強降雨加上海水倒灌，讓家宅遭了殃。

鐘先生說，2012年珊迪颶風來襲時，自己家都安然無恙，此次突如其來的淹水讓他一下慌了神，先嘗試用石板、啞鈴壓在地下室排水管上，希望阻擋洪水湧入，但根本沒有任何效果，湧入室內的水輕輕鬆鬆就將所有重物全部沖開；而房屋後院情況更加嚴重，積水高達膝蓋。

他說，附近鄰居也都遭了殃，不少鄰居清晨起來後才發現家中淹水，損失慘重。

鐘先生一夜未眠搶救地下室物資與舀水，22日中午又駕車前往了Gravesend的家得寶(Home Depot)購買材料，結果竟然發現當地停車場已經變成一片汪洋；積水讓大部分顧客根本無法進入店內，他只得改去布碌崙展望公園的家得寶。

而不少民眾防範于未然地提前做準備，也讓不少超市新鮮蔬果被搶購一空，華人民眾陳可娜22日早上趁著雨勢不大時，到家裡附近超市採買，就發現在新鮮蔬果區架上，能夠選購的葉菜類蔬果明顯變少，多是超市之前的存貨，而部分架上貨品更是被搶購一空。

店員表示，「亨利」在21日晚就已帶來大雨，市府、州府也發出災害出行預警，讓許多供貨商送貨延期或取消，再加上21日一整天不少民眾就採買囤貨，導致貨架空且沒貨可補；該名店員指出，估計供貨狀況得等到天氣好轉之後就會恢復穩定。

民眾趁著雨勢較小時出門買菜。(記者顏嘉瑩/攝影)
民眾趁著雨勢較小時出門買菜。(記者顏嘉瑩/攝影)
「亨利」帶來強降水，布碌崙一處家得寶停車場成為一片汪洋。（鐘先生提供）
「亨利」帶來強降水，布碌崙一處家得寶停車場成為一片汪洋。（鐘先生提供）
超市內的新鮮蔬果被民眾搶購一空。(記者顏嘉瑩/攝影)
超市內的新鮮蔬果被民眾搶購一空。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 熱帶風暴 布碌崙

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