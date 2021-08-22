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取消3年觀察期 拜登政府將免除逾30萬身障生學貸

編譯林育正╱綜合22日電
教育部長卡多納。(美聯社)
教育部長卡多納。(美聯社)

拜登政府已宣布將自動豁免全美逾30萬名嚴重身障人士的學生貸款，取消過去必須提出薪資證明的程序，只要永久性身障，學貸將被自動免除。

考量身障因素恐怕導致收入受限，因此政府決定讓身障人士免繳貸款。教育部表示，政府的決策一共將豁免多達58億的貸款；教育部長卡多納(Miguel Cardona)表示：「我們聽到身障借貸者以及倡議人士的聲音，迫切需要做出改變，我們很期待新的政策能夠上路。」

聯邦政府為「完全或永久性」障礙者，以及收入有限者免除所有學生貸款。不過按照目前規定，必須繳交身障證明文件，並且通過為期三年的觀察期，證明收入並不優渥。

然而為數眾多的身障人士卻從計畫中退出，只因為未繳交收入政府，便必須繳納貸款。有人批評表示，過於複雜的申請規定導致許多人卻步。聯邦政府監管單位更發現，提交收入證明為申請過程的一大阻礙。國會審計處(GAO)更指出，98%必須恢復繳納學貸的案件，皆是文件問題而非收入超過標準。

倡議人士向教育部施壓，要求完全取消觀察期，讓身障人士只要被社會安全局(SSA)認定為永久身障，就能自動免除所有學貸。

因此9月開始，教育部將免除32萬3000名永久身障人士的學貸；若借款人符合資格，將接獲通知，所有貸款金額將於年底前發放。此外，教育部也取消三年的觀察期。

卡多納表示：「對借款人來說，這會是非常流暢的過程，不需要提出申請，也不會被繁雜的文件所困擾。」

卡多納也表示，教育部也正著手改進其他特殊族群借貸者的貸款豁免計畫。他說：「改進貸款豁免和幫助借貸者是我們努力的方向。」

教育部 貸款 聯邦政府

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