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圖輯／亨利過境兩樣情 你有災情 他有閒情

世界新聞網／輯
紐約州長島東部蒙托克附近，大西洋沿岸巨浪撲向海堤。（美聯社）
紐約州長島東部蒙托克附近，大西洋沿岸巨浪撲向海堤。（美聯社）

亨利颶風22日降為熱帶風暴，掃過紐約州，在羅德島登陸；紐約部分地區淹水，各地嚴防洪水和豪雨。

康乃狄克州新倫敦附近，一輛車行經淹水的街道，水花四濺。（Getty Images...
康乃狄克州新倫敦附近，一輛車行經淹水的街道，水花四濺。（Getty Images）
紐約州長島東部蒙托克附近，大西洋沿岸巨浪撲向海堤。（美聯社）
紐約州長島東部蒙托克附近，大西洋沿岸巨浪撲向海堤。（美聯社）
熱帶風暴亨利在羅德島登陸，沿岸的樹木被強風吹彎腰。（美聯社）
熱帶風暴亨利在羅德島登陸，沿岸的樹木被強風吹彎腰。（美聯社）
熱帶風暴亨利帶來的豪雨在新澤西州Helmetta造成災情。（Getty Imag...
熱帶風暴亨利帶來的豪雨在新澤西州Helmetta造成災情。（Getty Images）
熱帶風暴亨利帶來的豪雨在新澤西州Helmetta造成災情，消防人員涉水救人。（G...
熱帶風暴亨利帶來的豪雨在新澤西州Helmetta造成災情，消防人員涉水救人。（Getty Images）
熱帶風暴亨利帶來的豪雨在新澤西州Helmetta造成災情，消防人員涉水救人。（G...
熱帶風暴亨利帶來的豪雨在新澤西州Helmetta造成災情，消防人員涉水救人。（Getty Images）
熱帶風暴亨利過境，紐約部分地區淹水，紐約市民巴爾卡爾觀看自己的車子有無損壞。（歐...
熱帶風暴亨利過境，紐約部分地區淹水，紐約市民巴爾卡爾觀看自己的車子有無損壞。（歐新社）
熱帶風暴亨利過境，紐約部分地區淹水，一名紐約女子撐著雨傘走過時報廣場。（Gett...
熱帶風暴亨利過境，紐約部分地區淹水，一名紐約女子撐著雨傘走過時報廣場。（Getty Images）
熱帶風暴亨利登陸，麻州的Steven Overton和兩個孩子在紐波特岸邊觀浪。...
熱帶風暴亨利登陸，麻州的Steven Overton和兩個孩子在紐波特岸邊觀浪。（美聯社）
熱帶風暴亨利過境，紐約部分地區排水不佳，人行道被淹沒。（歐新社）
熱帶風暴亨利過境，紐約部分地區排水不佳，人行道被淹沒。（歐新社）
熱帶風暴亨利登陸，麻州新貝德福的Nicholas LeBlanc家門前的一棵樹被...
熱帶風暴亨利登陸，麻州新貝德福的Nicholas LeBlanc家門前的一棵樹被強風吹倒。（美聯社）
熱帶風暴亨利過境，新澤西州一市民隔著哈德遜河，冒著風雨觀看對岸的曼哈頓。（路透）
熱帶風暴亨利過境，新澤西州一市民隔著哈德遜河，冒著風雨觀看對岸的曼哈頓。（路透）

紐約州 熱帶風暴 洪水

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取消3年觀察期 拜登政府將免除逾30萬身障生學貸

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