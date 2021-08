阿富汗婦女身懷六甲 搭美軍運輸機產女

美國 空軍表示,一名阿富汗 婦女搭乘美軍C-17運輸機撤離,當飛機降落在德國蘭斯坦(Ramstein)空軍基地沒多久於機艙內產女,母女均安。

路透社報導,美國空軍機動司令部(Air Mobility Command)在推特發文說,這名孕婦是在C-17的貨艙內產下女嬰,此前她在飛行途中分娩並出現產前併發症 。

美國空軍機動司令部的貼文指出:「機長決定降低高度以增加艙壓,如此有助於飛行的穩定並保住母親的性命。」

這名婦女是逃離民兵組織神學士(Taliban,另譯塔利班)的難民之一,並搭上從中東一處基地起飛的美軍運輸機。

貼文指出,母女已轉送至醫院並且兩人都平安。

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..)



