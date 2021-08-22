阿富汗婦女身懷六甲 搭美軍運輸機產女

圖為德國蘭斯坦空軍基地，一輛救護車停在運輸機旁。(美聯社)

美國 空軍表示，一名阿富汗 婦女搭乘美軍C-17運輸機撤離，當飛機降落在德國蘭斯坦（Ramstein）空軍基地沒多久於機艙內產女，母女均安。

路透社報導，美國空軍機動司令部（Air Mobility Command）在推特發文說，這名孕婦是在C-17的貨艙內產下女嬰，此前她在飛行途中分娩並出現產前併發症 。

美國空軍機動司令部的貼文指出：「機長決定降低高度以增加艙壓，如此有助於飛行的穩定並保住母親的性命。」

這名婦女是逃離民兵組織神學士（Taliban，另譯塔利班）的難民之一，並搭上從中東一處基地起飛的美軍運輸機。

貼文指出，母女已轉送至醫院並且兩人都平安。