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曾後悔懷疑疫苗 田州保守派電台主持人染疫病逝

中央社／納希維爾21日電
田納西州保守派談話性電台主持人瓦倫丁因新冠去世。圖為他2009年主持電台節目的照片。（美聯社）
田納西州保守派談話性電台主持人瓦倫丁因新冠去世。圖為他2009年主持電台節目的照片。（美聯社）

田納西州一名保守派談話性電台主持人原本對新冠病毒（COVID-19）疫苗抱持懷疑，直到自己染疫住院後才徹底改觀，然而日前仍不敵病毒逝世，享壽61歲。

美聯社報導，納希維爾電台SuperTalk 99.7 WTN今天在社群媒體推特（Twitter）推文中證實主持人瓦倫丁（Phil Valentine）死訊。

瓦倫丁原本對COVID-19疫苗抱持懷疑，但在採檢病毒驗出陽性反應後，他曾在住院前要聽眾思考一事：「如果我得到COVID-19，我有可能因此死去嗎？」如果答案是肯定的，那麼他建議聽眾接種疫苗。瓦倫丁表示，當初由於自認應該不致於病死，才選擇不打疫苗。

瓦倫丁病情惡化，轉入重症加護病房後，他的兄弟馬克（Mark Valentine）透露，瓦倫丁後悔「自己當初沒有更大力推廣疫苗接種」。

馬克上個月25日向「田納西人報」（The Tennessean）表示，如果可以的話，瓦倫丁一定會要大家「去打疫苗吧，不要再擔心政治，不要再擔心所有陰謀論」。

馬克表示：「他後悔在接種疫苗方面沒有更加堅定。看看這該死的數據。」

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤網站最新數據顯示，美國確診病例累計達3767萬3118例，死亡累計達62萬8303例，雙雙高居全球第一。

瓦倫丁從20歲開始便一直是廣播名人，後來因為痛批時任共和黨籍田納西州州長孫奎斯特（Don Sundquist）所提出的州所得稅改革計畫，成了備受歡迎的保守派主持人。

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