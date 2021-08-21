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亨利颶風襲紐約 州長宣布緊急狀態 非必要勿出門

記者金春香╱紐約報導
紐約州長島南線州立立高速路上展示版提醒颶風亨利來襲。(Getty Images)
紐約州長島南線州立立高速路上展示版提醒颶風亨利來襲。(Getty Images)

熱帶風暴亨利(Henri)21日升級為一級颶風，預計於22日(周日)在紐約長島或新英格蘭南部登陸，成為近30多年第一個直接襲擊長島或新英格蘭的颶風，受影響人數達4200萬；東北多州已經做出緊急嚴密部署，包括紐約市在內的紐約州部分地區以及康州均宣布進入緊急狀態。

根據氣象預告，亨利颶風以每小時80哩的速度迅速向東北移動，從21日晚開始影響紐約地區，預計到23日(周一)，新英格蘭和紐約東南部的總降雨量可能會達到近十吋，預計當日下午2時暴風雨將離開紐約。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)21日宣布緊急狀態，提醒民眾不要輕視，亨利的破壞程度可能會比肩2012年的超級風暴珊迪(Sandy)，應避免不必要的出行，低窪、沿海地區的民眾應前往安全地帶。

白思豪表示22日和23日全市海灘關閉，只允許特定區域內衝浪，皇后區北部和布朗士可能有六吋降雨，22日風速可能達每小時50哩，民眾應留意住宅周圍的樹木倒塌、高處物品吹落等意外。市府也宣布，22日戶外用餐區暫停，提醒業者收妥桌椅等設施。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)宣布長島、威徹斯特、哈德遜谷等地區進入緊急狀態。他表示，已經在長島等易發洪災的地區部署500名國民兵，此外，1000名州警和額外的聯邦緊急事故管理總署(FEMA)成員也已經準備就緒。

葛謨提醒，22日和23日部分飛機航班可能取消，有出行計畫的民眾最好提前查看信息；州府已與電力公司取得聯繫，要求保證充足電力，以及災後電力快速恢復。

長島鐵路(LIRR)和北方鐵路(Metro North)的部分線路從22日凌晨起停止運營，大都會運輸署(MTA)表示服務可能依風暴的嚴重程度減少或暫停，其中經過哈林區(Harlem)的路線很可能暫停。

自1985年格羅利亞颶風(Gloria)以來，長島就沒有經歷過颶風直接登陸，而上一次在新英格蘭登陸的颶風是1991年的鮑勃颶風(Bob)。

颶風亨利來襲，紐約州長島居民21日下午排隊加油。(Getty Images)
颶風亨利來襲，紐約州長島居民21日下午排隊加油。(Getty Images)
紐約州長島南邊沿岸21日下午可感覺到颶風亨利來襲，仍人在弄潮。(Getty Im...
紐約州長島南邊沿岸21日下午可感覺到颶風亨利來襲，仍人在弄潮。(Getty Images)

紐約市 颶風 長島鐵路

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