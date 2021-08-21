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不是獨鍾他 紐時揭露：考量誰駐北京 拜登二選一

編譯李京倫／報導
拜登總統將提名國務院前次卿伯恩斯（左）出任駐中國大使、芝加哥前市長伊曼紐（右）出任駐日本大使。(Getty Images)
拜登總統將提名國務院前次卿伯恩斯（左）出任駐中國大使、芝加哥前市長伊曼紐（右）出任駐日本大使。(Getty Images)

美國總統拜登提名國務院前次卿伯恩斯出任駐中國大使、芝加哥前市長伊曼紐出任駐日本大使。紐約時報報導，大約在今年三月美中阿拉斯加會談舉行前後，拜登已在考慮要選擇伯恩斯還是伊曼紐出任駐中大使。知情人士透露，當時拜登說，他想提名一位「重要人物」，提名此人能傳達出與提名職業外交官不同的訊息。

不過，外交圈力促拜登選擇在兩黨政府都任職過的資深外交官伯恩斯，而不是只有國內政治經驗的伊曼紐。

今年二月，伯恩斯接受美國有線新聞網（ＣＮＮ）訪問時說，美中關係對美國「最重要也最具挑戰性」，強調美國不能把二戰以來在印太地區的軍事主導地位讓給中國，在知識產權及貿易上也要更加保護美國企業。伯恩斯認同拜登的說法，即美中除了在貿易和軍事上競爭，也是民主與威權政權的對抗，所以他認同拜登的對中政策，認為美國應該和盟友緊密合作與中國抗衡。

伊曼紐在拜登擔任副總統時與他發展出密切關係，在拜登當選總統後一度列入內閣閣員考慮名單，但民主黨進步派反對，批評伊曼紐在芝加哥市長任內表現不佳，尤其是處理2014年警方槍殺非裔青少年麥唐納德一案時，蔑視非裔權益。另外，從拜登當選總統開始，伊曼紐也列入駐日大使考量名單。

美國眾院議長波洛西曾在2010年與伊曼紐密切合作，推動可負擔醫療法（俗稱歐記健保）過關，她讚美伊曼紐「經驗老到且效率極高」。

消息人士說，拜登幾個月前就決定提名這兩人，只是為了取得駐在國同意，才延到現在公布。

拜登 美國 提名

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