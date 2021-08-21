兒童染疫人數漸增 研究：恐僅出現腸胃症狀

長庚醫院回顧國際文獻發現，兒童約有6％到17.7％患者會表現腸胃道症狀；圖爲康乃狄克州一名13歲男孩日前接種疫苗。(Getty Images)

Delta變異株 肆虐全球，過去兒童感染率遠低於成人，美國 CDC指出兒童感染新冠肺炎 的人數，從去年5月起開始明顯增加，兒童與成人的潛伏期大致相同，為2到14天，平均為6天，主要表現的症狀，以呼吸道症狀以及腸胃道症狀為主。長庚醫院回顧國際文獻發現，兒童約有6％到17.7％患者會表現腸胃道症狀，且部分患者腸胃道症狀可早於呼吸道症狀，甚至有一成的兒童，只表現出腸胃道症狀，另有研究指出，出現腸胃道症狀的病童，有更大的機會需要加護病房照顧。

林口長庚兒童胃腸肝膽科主治醫師葉栢睿針對兒童感染新冠肺炎為題，整理國際文獻，了解染疫童出現腸胃道症狀的情形。新冠病毒主要與人體的ACE2受體結合，ACE2受體存在於呼吸道、腸道上皮、肝、膽等處。新冠肺炎主要症狀仍以呼吸道為主，臨床也不乏發現成年或兒童患者，出現腸胃道症狀。

兒童染疫患者，也約有6％到17.7％有腸胃道症狀的表現，包含食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛等。較罕見的個案包含迴腸炎、盲腸炎、腸套疊等。兒童腸胃道症狀被認為與兒童多系統炎症症候群相關。

兒童的腸胃道症狀與成人類似，腸胃道症狀的出現可早於呼吸道症狀，並有約一成的病童只表現腸胃道症狀。目前仍未有研究明確指出消化道表現與預後的關聯性，但有一篇多中心研究發現具腸胃道症狀的病童有更高的機會需要加護病房照護。