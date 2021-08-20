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重疫區10‧3前不得驅趕房客 房東告上最高法院

編譯柯立偉／綜合20日電
禁逼遷令一再延期，租客當然歡迎，但依靠收取租金生活的房東們則苦不堪言；紐約市皇后區的一名房東十分無奈地在房前表示，沒有租金收入，他將面臨破產。(美聯社)
禁逼遷令一再延期，租客當然歡迎，但依靠收取租金生活的房東們則苦不堪言；紐約市皇后區的一名房東十分無奈地在房前表示，沒有租金收入，他將面臨破產。(美聯社)

華盛頓特區聯邦上訴法院合議庭20日做出裁定，表示聯邦疾病防治中心(CDC)針對疫情嚴重的特定地區發布的延長禁逼遷令合法，這些地區的房東在10月3日以前不得驅趕房客；敗訴的原告在裁定出爐後幾個小時內，就向聯邦最高法院提出抗告。

聯邦最高法院曾在6月時做出裁定，允許原始的禁逼遷令延至7月底，拜登總統也做出與最高法院裁定一致的政策宣示，並稱「無權再度延長禁令」；但隨著Delta變種病毒擴散，CDC再度針對接種率較低、疫情較嚴重的幾個特定地區頒布禁止驅逐令，因此引發阿拉巴馬、喬治亞等州房東訴訟挑戰。

事實上，聯邦最高法院6月做出延長逼遷令的裁定時，持多數意見的保守派大法官之一卡瓦諾(Brett Kavanaugh)就曾在不同意見書中指出，雖然允許延長禁逼遷令至7月底，但聯邦政府必須尊重國會立法權限，不可在國會未授權的情況下二度延長。

因此，被CDC列為嚴重疫區而延長逼遷禁令地區的房東，紛紛指責拜登政府未取得國會授權卻頒行新的禁止逼遷令，明知違法仍執意為之；而拜登政府本身對於延長禁令事實上也有合法性的疑慮，但對於法院做出利於房客的裁定也確實「鬆了一口氣」。

聯邦政府指出，更新的禁逼遷令涵蓋了90%左右的人口密集區域；此外，逼遷禁令合法性問題在法院中的爭論，也為已核准但尚未撥付的450億元租金援助爭取到一些時間。

因此此次華盛頓特區聯邦上訴法院做出的裁定使原告方頗為不滿；房東律師表示：「行政部門明確表態，延長逼遷禁令旨在實現其經濟政策目標，致使房東因行使正當財產權而遭聯邦政府『處罰』，因此希望法院盡快為房東提供救濟途徑。」

華盛頓特區聯邦上訴法院裁定延長禁逼遷令合法，特定地區的房東在10月3日以前不得驅...
華盛頓特區聯邦上訴法院裁定延長禁逼遷令合法，特定地區的房東在10月3日以前不得驅趕房客；圖為紐約市一些租客此前在街頭集會，要求取消租金、禁止逼遷。(美聯社)

房東 拜登 聯邦政府

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