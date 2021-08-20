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全美第3州 新澤西也將下令：所有教師須打疫苗

全美第3州 新澤西也將下令：所有教師須打疫苗

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州州長墨菲近日內將宣布要求教師接種新冠疫苗，成為加州和華盛頓州之後，美國第三個強制教師接種的州。(美聯社)
新澤西州州長墨菲近日內將宣布要求教師接種新冠疫苗，成為加州和華盛頓州之後，美國第三個強制教師接種的州。(美聯社)

新澤西州地方媒體先進傳媒(NAdvance Media)報導，州長墨菲(Phil Murphy)即將宣布，將跟進加州和華盛頓州的腳步，成為國內第三個下令要求所有學校老師接種疫苗的州。

熟知墨菲計畫的匿名人士透露，這項命令將在幾天之內宣布，可能會在墨菲下周一的定期新冠疫情簡報會議上，不過州長辦公室19日拒絕回覆這項消息。

目前還不清楚，倘若命令實施，教師們是否仍可保留不接種疫苗、但定期接受病毒篩檢的選擇，如同加州；目前以華盛頓州的措施最為嚴格，也就是不接受定期篩檢，所有老師都必須完成疫苗接種。

民主黨籍新州參議會議員維塔萊(Joseph Vitale)表示，雖然沒有聽到相關的消息，但絕對支持州長，且希望該政策日後能納入育幼兒工作者和幼稚園老師，他說：「隨著感染新冠肺炎的兒童人數愈來愈多，還有很多小孩沒辦法接種疫苗，因此讓大人們接種疫苗可以大幅增加每個人的安全。」

新澤西教育協會(New Jersey Education Association)發言人貝克(Steve Baker)表示，有些老師早已為此提前準備；若最終的政策是提供老師接受病毒篩檢的選項，如同醫護人員一樣，那麼州長的命令也會獲得公會的支持，貝克說：「對於這些議題社會上有很多意見，但我們最大的顧慮就是公衛安全，以及我們如何能在開學後維持校園的衛生安全。」

目前新州州內接種疫苗的老師比率究竟多少還不清楚，不過根據「全國教育協會」(National Education Association)的統計，全國接種疫苗的老師占比相當高。

根據官方統計，新州19日新增1641名確診、10人染疫死亡，而新冠患者住院人數超過900人，創下今年5月中以來的新高；而該州早已針對醫療院所、安養中心、監獄等高風險環境的工作人員下令，9月7日前需接種新冠疫苗。

疫苗 新州 篩檢

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