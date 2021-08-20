研究：染疫住院醫藥開銷 現在比去年高

「凱瑟家庭基金會」一份報告指出，如今感染新冠病毒而住院的開銷，比去年美國發生疫情初期更貴。圖為密蘇里州春田市(Springfield)一家醫院的急診部。(美聯社)

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)公布最新調查研究報告指出，感染新冠病毒而住院的染疫患者，若與去年美國發生疫情初期相比，如今醫藥費開銷明顯增加。關鍵差異在於，絕大多數保險公司去年在消費者染疫住院時，紛紛豁免了自付費用(out-of-pocket)的醫藥費開銷，而如此作法如今多已取消，恢復原本的計價模式。

目前全美染疫住院患者當中，極高比例為沒有接種新冠疫苗 的民眾。從醫藥費角度來看，沒有打疫苗的民眾，萬一感染病毒而住院，醫藥費開銷將比去年增加。

研究報告指出，由於新冠疫苗在全美各地可以方便取得，如今感染新冠病毒而住院的患者，自付款(copays)及自付額(deductibles)等都要自行承單，不像去年獲得保險公司同意豁免。

在這項研究當中，「凱瑟家庭基金會」研究人員針對全美50州及華府特區 裡，當地規模最大的兩家醫療保險 公司進行調查。統計結果顯示，截至今年8月為止，高達72%保險公司已經不再為染疫消費者提供自付費用豁免。

如果時間推回今年上半年，當時為員工提供醫保福利的雇主當中，高達三分之一接受訪問時表示，以員工參加人數最多的保險計畫為例，保險公司願意當消費者染疫住院時免交自付費用。

「凱瑟家庭基金會」指出，透過雇主取得的一般醫療保險計畫，平均自付額為1644元，民眾如果感染新冠病毒而住院接受治療，必須自掏腰包的花費大約1300元。