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福斯新聞網要求所有員工上傳新冠疫苗接種證明

記者顏伶如／綜合報導
紐約州推出的「精益求精通行碼」。（紐約州衛生廳）
紐約州推出的「精益求精通行碼」。（紐約州衛生廳）

福斯新聞網(Fox News)重量級名嘴漢尼提(Sean Hannity)等，持續在節目中質疑新冠疫苗，但電視台日前卻對旗下所有員工發布通知，要求將疫苗接種紀錄上傳到內部系統，以供人事單位及會計單位存查。

「廣告周刊」(Ad Week)報導，福斯新聞媒體集團(Fox News Media)對旗下所有員工發布備忘錄，要求將新冠疫苗接種紀錄透過內部系統上傳到公司資料庫，以供人事單位及會計單位存查。不管是進辦公室上班的必要員工或遠距上班的員工，都需要通報疫苗接種進度，並上傳接種紀錄。

備忘錄指出，上傳疫苗接種紀錄的規定，目的在於做為空間規畫的參考，以及根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)及地方政府衛生機關規定，萬一與確診案例接觸之後必須進行接觸史追蹤。

福斯新聞網執行長蘇珊‧史考特(Suzanne Scott)17日上午發出的備忘錄中寫道，並未強制要求已經完成疫苗接種的福斯新聞網員工仍須戴口罩，但「強烈建議」員工在辦公室建築物公共區域最好戴口罩。至於在空間狹小的控制室裡上班的新聞台員工，則都必須遵守戴口罩規定。

史考特在備忘錄中寫道：「所有員工必須在今天(8月17日)下班之前通報疫苗接種進度。」

國家廣播公司(NBC)報導，福斯新聞網發言人面對詢問時表示，直接參考廣告周刊報導內容即可。

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