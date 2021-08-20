稽查報告：IRS科技產品採購申報出現7百餘萬元錯誤

財政部稅務管理督察長辦公室在本月初公布的稽查報告中指出，國稅局(IRS)資訊科技採購處對於科技產品採購的申報登記出現錯誤，金額累計約有700萬餘元，資訊科技服務發包則可能超額付款(overpaid)將近90萬元。(美聯社)

財政部 稅務管理督察長辦公室(Treasury Inspector General for Tax Administration，TIGTA)在本月初公布的稽查報告中指出，國稅局 (IRS)資訊科技採購處(Office of Information Technology Acquisitions)對於科技產品採購的申報登記出現錯誤，金額累計約有700萬餘元，資訊科技服務發包則可能超額付款(overpaid)將近90萬元。

財政部稅務管理督察長辦公室副督察長麥肯尼(Michael McKenney)在9日提交稽查報告給國稅局，並針對如何解決問題做出建議。

這項稽查報告是對2018年10月1日至2020年6月30日之間的國稅局開銷展開追蹤分析。報告中指出，國稅局對於6502件採購項目，可能沒有妥當保存足以用來核實購買清單的收據及簽收文件。

福斯新聞網(Fox News)報導，財政部稅務管理督察長辦公室稽查報告公布時間，剛好是某些美國富人納稅資料外洩的時刻。拜登 政府提議為國稅局增加800億預算，以聘用更多負責追稅的稅務員。

稽查報告指出，國稅局在聯邦採購數據系統(Federal Procurement Data System)填寫錯誤金額累計有746萬9962元，對於11項資訊科技服務的發包則可能超額付款89萬3804元。

其中一項案例為，某家包商實收款項為720萬元，但與國稅局簽訂合約金額卻只有670萬元。

報告中寫道，國稅局無法提供財政部稅務管理督察長辦公室要求的所有資料，以供核實查證。財政部稅務管理督察長辦公室並沒有針對資料文件發布傳票的權限。

報告結論指出，國稅局應該更新發包合約追蹤系統，讓確切金額得以真實反映，並且了解正在進行中的其他合約付款進度，或者滯納金(late fees)是否遭到超收。