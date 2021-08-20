科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫

新冠疫情反復，許多科技大廠延後進辦公室時間。圖為谷歌加州山景市(Mountain View)辦公室資料圖片。(Getty Images)

包括谷歌(Google)、臉書(Facebook)在內等科技大廠，過去一年來受到新冠疫情 影響，讓員工遠距上班。原訂今年稍早恢復進辦公室的時間表，則因變種病毒迅速傳播而一延再延。相較於科技公司白領勞工 已習慣在家上班的新模式，工作 型態截然不同的藍領勞工，由於不確定何時能夠正常復工，不知道飯碗能否保住，感到前途茫茫。

國家廣播公司(NBC)報導，33歲麥德琳‧瑞維拉(Madeleine Rivera)是谷歌加州山景市(Mountain View)辦公室的餐廳服務員。過去幾周裡，她的工作包括發放冰棒給回到辦公室上班的谷歌員工。她說，很喜歡這份工作，因為可以給別人帶來快樂，雖然有Delta變種病毒，「感覺好像生活終於回歸正常」。

蘋果公司(Apple)已宣布原本要原求員工今年10月回到辦公室上班，但現在則說至少延到明年1月。Lyft、臉書等同樣延後員工進辦公室的規畫，而在這些科技公司工作的餐廳員工、接駁車司機、清潔員工等，卻不知道什麼時候可以恢復上班，甚至不確定工作是否能夠保住。

報導指出，37歲的臉書餐廳員工莉莉安娜‧莫拉列斯(Liliana Morales)從疫情剛發生後便開始放無薪假，直到日前終於返回工作崗位。她說：「大家都應該回歸正常生活作息才對，我已經好幾個月都無班可上。」

洛杉磯加大(UCLA)勞動研究與教育中心主任黃道權(Kent Wong)對國家廣播公司指出，瑞維拉與莫拉列斯都有參加勞工工會，狀況可能比沒參加工會的勞工略好一些。

亞馬遜(Amazon)倉儲員工便沒有工會組織，根據媒體報導，疫情期間參加工會活動的某些亞馬遜倉儲員工，曾經遭到懲處。

黃道權分析，藍領勞工如今不管是否參加工會，同樣面臨挑戰，仍然屬於弱勢，尤其是在生活開銷較高的矽谷等地區工作的藍領勞工。

他說，矽谷房價與房租都一路上漲，許多低薪工人被迫離開社區，兩極化勞動力(two-tiered workforce)的趨勢非常明顯。