我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「未打疫苗不准上課」18學生告羅格斯大學違憲

別指望美國？ 拜登：美信守每個承諾 對台港盟國皆然

「你為異教徒工作」傳譯員受困阿富汗 民間籲營救

編譯柯立偉／綜合報導
賓州貴格教會為救出曾在阿富汗幫助該會建立女子學校的一名阿富汗翻譯員，而向國會民主黨籍聯邦眾議員瑪迪琳‧迪恩（圖）陳情。(取材自臉書)
賓州貴格教會為救出曾在阿富汗幫助該會建立女子學校的一名阿富汗翻譯員，而向國會民主黨籍聯邦眾議員瑪迪琳‧迪恩（圖）陳情。(取材自臉書)

神學士(Taliban，另譯塔利班)攻陷阿富汗首都喀布爾(Kabul)後，許多曾為美軍工作的阿富汗人，現在無不籠罩在害怕遭報復的恐懼之中；一名代號為「X」的前美軍傳譯員，曾協助賓州「貴格教會」在阿富汗建立女子學校，目前在阿富汗東躲西藏，貴格教會正在為他向國會議員陳情，動用一切資源要把人從阿富汗救出來。

賓州民主黨籍聯邦眾議員瑪迪琳‧迪恩(Madeleine Dean)辦公室證實，確實有收到相關陳情，目前已與幕僚加緊腳步審查「X傳譯員」的申請文件，且發現文件上關於他為美軍服役的年資有誤，才讓他暫時無法獲得特殊移民簽證(SIV)，將敦促國務院盡速行動。

賓州貴格教會表示，神學士曾經給「X傳譯員」一張恐嚇紙條，代表他已被神學士盯上，因此一定要盡速將「X傳譯員」自阿富汗救出。那張紙條指控X傳譯員「多年來一直為異教徒和他們的傀儡政府工作」，並警告他現在應該要在武器上及財政上，支持神學士。

參與本次營救任務的貴格教會教友米勒(David Miller)表示，X傳譯員在過去10年來為美軍盡心盡力地工作，且有來自服役單位主管的高度推薦。美軍中校哈里斯(Elliot Harris)曾在2016年稱讚說：「X傳譯員的工作內容使他陷入與支持神學士政權的人打交道的危險之中，但他仍義無反顧、兢兢業業地完成任務。」

非營利組織路德難民暨移民救援服務(LIRS)執行長克莉絲‧維納拉賈(Krish Vignarajah)抨擊政府對阿富汗難民的救援速度太慢，她表示約有8萬8000名傳譯員和X一樣待救援，「如果我們無法撤離曾為美軍工作的阿富汗人，那將是美國史上最大污點。」

阿富汗 神學士 工作

上一則

全美下月開打第3針 拜登：我和吉兒將追打補強針

延伸閱讀

與神學士打交道？ 西方列強陷兩難 加表態拒絕承認政權

與神學士打交道？ 西方列強陷兩難 加表態拒絕承認政權

不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣

不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣
鴉片提供神學士大量資金 阿富汗恐難成無毒國家

鴉片提供神學士大量資金 阿富汗恐難成無毒國家
神學士掌權 喀布爾市容改變 店面女性圖像遭損毀

神學士掌權 喀布爾市容改變 店面女性圖像遭損毀

熱門新聞

一名女子在家透過視訊會議開會時，卻突遇槍襲，讓該名女子瞬間倒地身亡。 （截自FOX 5 San Diego）

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

2021-08-14 17:21
美國傳出將建議，大部分人在完整注射新冠疫苗8個月後施打第3劑。(路透)

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

2021-08-17 00:16
反對戴口罩的Heather Tanner(右)試圖說服在布洛華德郡教授三歲兒童的老師Mary Tereilleger(左)，讓學生返校上課時不需戴口罩。美聯社

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

2021-08-13 10:02
美國聯合航空。（美聯社）

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

2021-08-18 21:56
北卡羅萊納州居民艾瑞納(Jason Arena)妻子患有乳癌四期，卻接獲通知必須提早出院，因為新冠病毒確診患者已經將病床占滿。艾瑞納在抖音(TikToks)短片中嗆聲拒絕打疫苗的民眾。(圖／截取自艾瑞納TikToks)

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

2021-08-18 15:14
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

美7天駭人數據：新增24%確診、31%住院、22%死亡

2021-08-12 23:14

超人氣

更多 >
沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元
美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率
和新對象約會喝咖啡 她突收「快逃」警告紙條

和新對象約會喝咖啡 她突收「快逃」警告紙條
駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應
阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了

阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了