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拜登強調落實對台承諾 國務院重申一中政策

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拜登強調落實對台承諾 國務院重申一中政策

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登18日接受ABC專訪。(圖截取自ABC News YouTube頻道)
美國總統拜登18日接受ABC專訪。(圖截取自ABC News YouTube頻道)

美國阿富汗撤軍造成混亂，外界質疑美國對盟友的承諾不可信賴，美國總統拜登18日接受ABC專訪表示，中國不這麼說才奇怪，阿富汗和台灣、南韓與北約不同，美國信守每一個承諾，若有人侵略北約盟國，美國會採取行動，對日本、南韓和台灣也是。

這是拜登自阿富汗撤軍以來，首次回應外界有關美國對盟友承諾效力的質疑；白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前表示，阿富汗和台灣不同，美國對盟友的承諾神聖不可侵犯且會落實，美國對台灣、以色列的承諾和過往一樣堅實。

ABC主持人史蒂芬諾普洛斯（George Stephanopoulos）詢問拜登，當美國處理阿富汗難題時，中方藉此告訴台灣「不能指望美國」。

「中國不這麼說才奇怪」，拜登說，台灣、南韓、北約有根本上差異，美國與這些實體達成的協議不在於當地發生的內戰，而是基於當地有團結的政府試圖阻止壞人對他們做壞事。

拜登說，「我們信守每一個承諾」，美國信守北約第五條「集體防禦」的神聖承諾，若有人要入侵或對北約盟國採取行動，美國會回應；日本、香港、台灣亦然，這沒有可比性。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）重申對台政策，他表示，美國將持續支持在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題，美國敦促北京停止對台灣施加軍事、外交和經濟壓力，要和台灣進行有意義對話。

普萊斯說，美國對台海的和平穩定有持久的利益，並將其視為廣泛印太地區安全和穩定的核心，無論阿富汗或世界其他地區發生何事都不會受影響。

記者詢問美國國務院是否考慮派官員訪台，強化台灣信心；普萊斯說，基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一個中國政策，依然是美國的政策，將據此深化美台人民交往，過去幾個月來美國發布修正後的對台交往準則就是例證，美國會持續這麼做。

美國 台灣關係法 阿富汗

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