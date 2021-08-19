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科州眾議員布波特丈夫為能源顧問 過去兩年收入近百萬

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特。(美聯社)
共和黨籍科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特。(美聯社)

常在社群網站分享持槍照片的共和黨籍科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)，當選國會議員之前是「槍手燒烤店」(Shooters Grill)老闆娘，這家位於科州賴夫爾(Rifle)的餐廳是34歲布波爾與傑森‧布波爾丈夫(Jayson Boebert)共同經營。

競選期間，布波爾在候選人自我介紹資料上寫著，丈夫工作性質為「布波爾顧問」(Boebert Consulting)，但收入欄則寫著「不相關」(N/A)。

如今布波爾已進入國會，也是眾院天然資源委員會(House Natural Resources Committee)成員，但最新眾議院財產申報紀錄顯示，傑森‧布波爾2020年為「特拉能源生產公司」(Terra Energy Productions)擔任顧問，收入為47萬8000元，2019年收入也有46萬元。

華盛頓郵報報導，布波爾進入國會之後最初六個月，便為能源產業大力發聲，今年2月提出草案要求立法禁止總統透過發布命令，暫停聯邦土地油礦、天然氣開採租約。

聯邦法律規定，國會議員以及角逐國會議員的候選人，財產申報時必須一併申報配偶及撫養兒女的收入與資產。

國會道德辦公室(Office of Congressional Ethics)前任副法務長、非營利選舉監督組織「競選法律中心」(Campaign Legal Center)道德操守部資深主任派恩(Kedric Payne)說，布波爾未申報丈夫為能源公司擔任顧問的收入，明顯觸犯聯邦法律。

派恩指出，選民有權知道自己投票選出來的民選代表，可能擁有哪些財務利益。

派恩指出，此案必須透過國會道德辦公室調查，釐清是否布波爾是疏忽導致漏報丈夫擔任顧問收入，還是蓄意隱瞞。他說，蓄意隱瞞恐將構成犯罪，後果將面臨巨額罰款，「可能還要坐牢」。

布波爾發言人史托特(Ben Stout)對美聯社說，傑森‧布波爾在能源產業服務已18年，2012年以來成立「布波爾顧問」。

華盛頓郵報報導，根據科羅拉多州州務卿辦公室檔案紀錄，成立於2012年的「布波爾顧問」，目前狀態為「已註銷」(delinquent)。「特拉能源生產公司」登記的企業總部則在休士頓。

就在布波爾漏報丈夫收入的消息曝光之前，聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)對她涉嫌挪用選舉經費做為私人用途展開調查，要求布波爾選舉選團隊財務長提供今年5月及6月間，四筆透過手機應用程式Venmo完成的付款，總金額超過6000元。

華盛頓郵報 科羅拉多州 社群網站

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