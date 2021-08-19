CNN：拜登面臨嚴格檢視 光憑「有別於川普」已不夠

拜登總統因撤軍阿富汗造成的後果，面臨嚴格檢視。(美聯社)

美軍撤離阿富汗 後，神學士(Taliban，另譯塔利班)民兵組織迅速取得全面掌控，急欲逃離的阿富汗難民攀附美軍運輸機機身，起飛後從高空墜落身亡。美國有線電視新聞網(CNN)19日分析，拜登 總統如今面臨各界嚴格檢視，上台七個月的現在，拜登已經不再能夠光憑「有別於川普」的特質，輕鬆享受政治加分。

對於近日阿富汗陷入動盪不安，拜登18日接受美國廣播公司(ABC)專訪時說：「我不認為這算失敗。」他也說，美國撤軍之後不可能沒有混亂隨之而生，相關狀況先前都有納入撤軍計畫的考量。

CNN分析指出，到目前為止，拜登仍然未能明白解釋為何情資失準，對於阿富汗政府快速瓦台嚴重誤判，而拜登過於自信，低估撤軍之後可能引發的風險，則讓個人可信度受損，執政迄今七個月，拜登不再能夠光憑「有別於川普」的特質，輕鬆享受政治加分。

報導指出，拜登接受美國廣播公司訪問時，談話內容顯得模稜兩可，找藉口為己辯駁，更出現明顯的立場轉變，在爆發國際危機的此時，有失自信及能力的領導形象。短短數日之間，白宮氣氛突然轉喜為憂。一周多以前，拜登才剛因為兩黨協商達成的基礎建設法案在參院拍板定案而慶功。

對於阿富汗危機急轉直下，拜登必須回答的問題包括：為何對於撤軍規畫潦草，為何沒能加快腳步處理數以千計的阿富汗民眾簽證，還有為何錯過提早一步讓美國公民 安全離境的時機。

拜登接受美國廣播公司訪問時說，撤軍行動可能延長到8月31日，也就是原先訂定的最後期限。他說：「我們將盡一切所能，讓所有美國人及我們的盟友離開。」

CNN分析指出，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)與參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)聯合舉行新聞簡報會，從媒體問答當中可以看出，對於滯留阿富汗的美國公民以及等待美方伸出援手的阿富汗難民，美國可能無法在完全撤離之前來得及全數救援。

奧斯丁與米利在記者會上說，並沒有足夠的兵力能在喀布爾(Kabul)機場確保安全，或者深入敵區封鎖線搶救正在各地角落躲避神學士的美國公民及曾經協助美方的阿富汗人。奧斯丁說：「我們沒有兵力足以出動搶救大量民眾。」他也說：「我手上沒有足夠兵力，能在喀布爾延長行動。」

米利在記者會上說，如果要讓巴格蘭空軍基地(Bagram Airfield)及美國大使館都同時持續維持運作，需要人數可觀的美國部隊才行，「那將超出我們的現有資源」。他說，權衡之下，最後只能選擇保留其中之一。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點