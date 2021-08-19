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不戴口罩、喝酒鬧事等搭機脫序罰款 今年累計達百萬

記者顏伶如／綜合報導

聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)19日公布報告指出，2021年以來因為不戴口罩、喝酒鬧事等乘客搭機脫序行為，總共收到3889起通報案件，罰款總額累計已達100萬元。根據統計，2021年以來的搭機脫序行為通報案例當中，高達71%是與乘客拒絕遵守搭機戴口罩的聯邦規定有關。

航空公司空服人員向聯邦航空總署通報的乘客脫序行為，狀況包括酒醉乘客辱罵空服員或對空服員動手、拿垃圾丟空服員，某些案例則有乘客毆打空服員臉部。

統計顯示，2021年以來聯邦航空總署接獲的搭機脫序行為通報案例當中，高達71%是與乘客拒絕遵守搭機戴口罩的聯邦規定有關。

對於乘客在搭機途中鬧事，聯邦航空總署先前祭出零容忍政策(zero-tolerance policy)，對鬧事者處以最高5萬2500元罰款，鬧事者更面臨最高20年有期徒刑。然而，政策推出後，聯邦航空總署每個月仍然收到數百件搭機脫序事件通報。

兩周之前，聯邦航空總署署長狄克森(Steve Dickson)呼籲全美各地機場航警，對於不守秩序或出現暴力行為的乘客，應該加強逮捕。

狄克森對各地機場高層主管說：「雖然聯邦航空總署對脫序乘客祭出民事罰款(civil fines)，卻沒有權限提出刑事起訴。」

他說，在許多案例當中，對空服員動粗的乘客接受地方警察局詢問之後就獲得釋放，並沒有遭到刑事起訴，「在這種情況下，我們失去對脫序乘客究責的機會，他們的行為是讓人無法接受且危險的」。

聯邦航空總署報告顯示，一名捷藍航空(JetBlue)乘客拿隨身行李等物品砸向其他乘客，躺在機艙走道，動手猛抓空服員腳踝，把頭伸進女空服員裙子底下，結果被處以4萬5000元罰款。

另一名捷藍航空乘客拒絕遵守搭機戴口罩規定，還在機上抽電子煙，飲用自備酒精，遭到1萬7530元罰款。一名忠實航空(Allegiant Air)乘客不願戴口罩且在機上洗手間地板撒尿，導致尿液流出，被處以罰款1萬500元。

口罩 機場 警察

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