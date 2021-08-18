我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波頓：拜登與川普對阿富汗撤軍立場都一樣

一洲焦點／阿富汗撤軍 拜登的西貢時刻?新冠第三針開打

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

記者顏伶如／綜合報導
北卡羅萊納州居民艾瑞納(Jason Arena)妻子患有乳癌四期，卻接獲通知必須提早出院，因為新冠病毒確診患者已經將病床占滿。艾瑞納在抖音(TikToks)短片中嗆聲拒絕打疫苗的民眾。(圖／截取自艾瑞納TikToks)
北卡羅萊納州居民艾瑞納(Jason Arena)妻子患有乳癌四期，卻接獲通知必須提早出院，因為新冠病毒確診患者已經將病床占滿。艾瑞納在抖音(TikToks)短片中嗆聲拒絕打疫苗的民眾。(圖／截取自艾瑞納TikToks)

北卡羅萊納州居民艾瑞納(Jason Arena)妻子患有乳癌四期，原本住院治療，卻接獲通知必須提早出院，因為新冠病毒確診患者已經將病床占滿。艾瑞納在抖音(TikToks)短片中對拒絕打疫苗民眾嗆聲說，不相信新冠病毒存在、拒打疫苗都是個人權利，但既然不相信病毒，「有種染疫就不要跑去醫院看醫生」，不要導致像妻子一樣的其他病患被醫院踢出。

艾瑞納影片5日在抖音發表後，獲得網友在各大社群網站瘋傳。光是抖音、推特(Twitter)平台的合計便已突破600萬瀏覽人次。

住在北卡羅萊納州摩斯維爾(Moorseville)的艾維納在短片中說，妻子患有乳癌四期，原本因為體內積水導致疼痛而住院治療，結果卻被醫院告知必須提早出院，因為所有病床已被確診患者占滿，沒有能力再收治其他病患。

他在影片中說，妻子原本接受治療的醫院，如今住院患者當中，高達99%都是沒打疫苗的染疫病患。

艾瑞納在影片中對拒打疫苗的民眾喊話說：「如果你確實相信新冠病毒並不是真的，真的認為不需要打疫苗，這當然是你的權利，我不會跟你爭論。」

他說：「我要跟你辯論的是，一旦你感染病毒之後，應該不要跑去醫院。如果你不信任醫學界能夠協助你抵抗病毒，為何相信他們能夠治好你的病情？」

艾瑞納說：「如果你真的相信新冠病毒沒什麼大不了，就應該以實際行動證明。要說到做到，有種就留在家裡，自己想辦法，不要跑去醫院看醫生。」

艾瑞納在GoFundMe網站為妻子籌募醫藥費，目標為10萬元。截至18日為止，捐款總額有3萬7000多元。

艾瑞納在GoFundMe網站為妻子籌募醫藥費。(圖／截取自GoFundMe)
艾瑞納在GoFundMe網站為妻子籌募醫藥費。(圖／截取自GoFundMe)

疫苗 抖音 北卡

上一則

波頓：拜登與川普對阿富汗撤軍立場都一樣

延伸閱讀

市警新規：未打疫苗者 上班須一直配戴口罩

市警新規：未打疫苗者 上班須一直配戴口罩
北卡人口10年來增至1044萬 增1國會席位

北卡人口10年來增至1044萬 增1國會席位
反對打疫苗 威州樞機主教染疫重症入院

反對打疫苗 威州樞機主教染疫重症入院
華人藥師盜賣疫苗卡遭聯邦控重罪 最高可關120年

華人藥師盜賣疫苗卡遭聯邦控重罪 最高可關120年

熱門新聞

一名女子在家透過視訊會議開會時，卻突遇槍襲，讓該名女子瞬間倒地身亡。 （截自FOX 5 San Diego）

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

2021-08-14 17:21
美國傳出將建議，大部分人在完整注射新冠疫苗8個月後施打第3劑。(路透)

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

2021-08-17 00:16
佛州機場旅客排著長隊等待接受COVID-19檢測。（美聯社）

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

2021-08-11 22:29
反對戴口罩的Heather Tanner(右)試圖說服在布洛華德郡教授三歲兒童的老師Mary Tereilleger(左)，讓學生返校上課時不需戴口罩。美聯社

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

2021-08-13 10:02
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

美7天駭人數據：新增24%確診、31%住院、22%死亡

2021-08-12 23:14
拉斯維加斯一名房東洛薩諾-桑切斯被控射殺三名房客，其中二人死亡，已被警方逮捕。(美聯社)

欠租不付 房東槍殺房客後大笑「他再也無法逃離了」

2021-08-13 23:40

超人氣

更多 >
「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」
共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

夫妻中1700萬頭獎不聲張 密訪30親友「分紅」

夫妻中1700萬頭獎不聲張 密訪30親友「分紅」