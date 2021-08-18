北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡羅萊納州居民艾瑞納(Jason Arena)妻子患有乳癌四期，卻接獲通知必須提早出院，因為新冠病毒確診患者已經將病床占滿。艾瑞納在抖音(TikToks)短片中嗆聲拒絕打疫苗的民眾。(圖／截取自艾瑞納TikToks)

北卡 羅萊納州居民艾瑞納(Jason Arena)妻子患有乳癌四期，原本住院治療，卻接獲通知必須提早出院，因為新冠病毒確診患者已經將病床占滿。艾瑞納在抖音 (TikToks)短片中對拒絕打疫苗 民眾嗆聲說，不相信新冠病毒存在、拒打疫苗都是個人權利，但既然不相信病毒，「有種染疫就不要跑去醫院看醫生」，不要導致像妻子一樣的其他病患被醫院踢出。

艾瑞納影片5日在抖音發表後，獲得網友在各大社群網站瘋傳。光是抖音、推特(Twitter)平台的合計便已突破600萬瀏覽人次。

Watch all of this.pic.twitter.com/ruwjQjHt0V — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) August 11, 2021

住在北卡羅萊納州摩斯維爾(Moorseville)的艾維納在短片中說，妻子患有乳癌四期，原本因為體內積水導致疼痛而住院治療，結果卻被醫院告知必須提早出院，因為所有病床已被確診患者占滿，沒有能力再收治其他病患。

他在影片中說，妻子原本接受治療的醫院，如今住院患者當中，高達99%都是沒打疫苗的染疫病患。

艾瑞納在影片中對拒打疫苗的民眾喊話說：「如果你確實相信新冠病毒並不是真的，真的認為不需要打疫苗，這當然是你的權利，我不會跟你爭論。」

他說：「我要跟你辯論的是，一旦你感染病毒之後，應該不要跑去醫院。如果你不信任醫學界能夠協助你抵抗病毒，為何相信他們能夠治好你的病情？」

艾瑞納說：「如果你真的相信新冠病毒沒什麼大不了，就應該以實際行動證明。要說到做到，有種就留在家裡，自己想辦法，不要跑去醫院看醫生。」

艾瑞納在GoFundMe網站為妻子籌募醫藥費，目標為10萬元。截至18日為止，捐款總額有3萬7000多元。