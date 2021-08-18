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波頓：拜登與川普對阿富汗撤軍立場都一樣

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波頓：拜登與川普對阿富汗撤軍立場都一樣

記者顏伶如／綜合報導
前國家安全顧問波頓(John Bolton)。圖為資料圖片。(Getty Images)
前國家安全顧問波頓(John Bolton)。圖為資料圖片。(Getty Images)

前國家安全顧問波頓(John Bolton)17日晚間接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，拜登總統與前總統川普阿富汗撤軍的立場都一樣，並無差別；川普現在雖然抨擊拜登對於阿富汗撤軍的處理，還說拜登應該辭職下台，但川普自己也「全面支持」撤軍。波頓說，川普與拜登在阿富汗撤軍方面其實半斤八兩，猶如電影「愛麗絲夢遊仙境」(Alice's Adventures in Wonderland)裡的「哼哈二將雙胞胎」(Tweedledum and Tweedledee)。

波頓受訪時說，川普要求拜登應該為阿富汗問題下台，但其實在阿富汗撤軍的問題上，拜登與川普立場相同，沒有差別。川普執政期間，波特於2018年至2019年間擔任國家安全顧問。

波頓說，川普自己其實全面支持從阿富汗撤出美軍，當初如果川普在2020年大選贏得連任，如今作法也是一樣。他形容，在阿富汗撤軍問題上，川普與拜登半斤八兩，好比「愛麗絲夢遊仙境」裡的「哼哈二將雙胞胎」。

對於阿富汗情勢驟變，波頓分析，其中發生兩大錯誤，第一就是撤軍出現策略失誤，拜登雖然是執行者，但川普其實全面支持撤軍。他說：「第二個問題就是，撤軍是否以最適當的方式進行？答案是否定的。狀況非常糟糕，接下來還將每況愈下。」

波頓說，絕大部份責任雖然必須由拜登挑起，但現在越來越多檢討聲浪把目標指向川，譴責川普並沒有為美國預留任何方案。

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