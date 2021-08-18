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熱帶風暴弗雷德餘勢靠近 大華府龍捲風預警

記者羅曉媛／華盛頓報導
熱帶風暴弗雷德(Fred)式微後的餘勢18日靠近大華府地區。圖為17日，弗雷德影響下的亞特蘭大，車子在淹水路面前行。(美聯社)
熱帶風暴弗雷德(Fred)式微後的餘勢18日靠近大華府地區。圖為17日，弗雷德影響下的亞特蘭大，車子在淹水路面前行。(美聯社)

熱帶風暴弗雷德(Fred)式微後的餘勢18日靠近大華府地區，可能給連續多日歷經大雨的本地帶來更多強降雨，國家氣象局18日向華府、馬州及北維州部分地區發布龍捲風預警(tornado watch)，持續到當晚8時，可能有幾輪龍捲風，並帶來時速最高可達70哩的狂風。

氣象專家指，熱帶風暴弗雷德現已減弱成熱帶潮濕(tropical moisture)，帶著一團水氣從南北卡州向紐約前進，18日將繞過阿巴拉契亞山(Appalachians)，越過西維州，給大華府地區帶來強降雨等破壞性天氣；18日全天，大華府各地將有多輪降雨，降雨量每小時至少2吋，主要集中在I-95州際公路沿線和以西部分，還可能導致水位急速升高，以及破壞性極強的狂風和龍捲風，尤其在下午時段。

除了龍捲風預警，國家氣象局也對馬州巴爾的摩、華府等地發布洪水預警，直至18日晚10時，提醒「短時間內大雨傾盆可能導致溪流及排水較差地區的水位猛漲」；降雨量可達每小時1、2吋，再加上原先本地降雨造成的積水，降雨量可能超過3吋。

氣象專家貝爾(Chuck Bell)說，過去一周以來，大華府絕大多數地區都遭遇了多場強降雨，地面無法吸收更多水分，而新一輪降雨又是熱帶潮濕造成，導致洪澇災害的威脅升高。

華府18日氣溫預計在華氏80度上下，有零星降雨、偶有暴風雨，降雨有望在午夜前停止，晚間最低溫降至華氏75度；19日預計轉晴，但也可能有雷陣雨，高溫在華氏90度上下；20日、21日預計多雲天，偶有降雨和雷陣雨、濕熱，高溫在華氏80至85度左右。

華府 龍捲風 熱帶風暴

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