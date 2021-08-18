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白領階級利用遠距上班同時扛2份全職 年薪20萬起跳

記者顏伶如／綜合報導
疫情讓在家遠距上班變得普遍。(Getty Images)
疫情讓在家遠距上班變得普遍。(Getty Images)

美國爆發新冠疫情之後，許多勞工改為在家遠距上班。商業內幕(Business Insider)網站報導，某些白領階級利用遠距上班的優勢，一口氣身兼兩份全職工作，卻對兩邊雇主都保密。華爾街日報報導，同時做兩份全職工作並不容易，但某些人因此年薪突破20萬，還有人年薪直逼60萬。

華爾街日報訪問六名身兼兩份全職工作的白領勞工，並且查證薪水單、雇主發出的錄取通知函(offer letters)及聘雇契約書。受訪者均坦承同時做兩份全職工作頗不簡單，但收入加倍讓一切付出變得值得。報導指出，身兼兩份全職的白領勞工絕大多數年薪超過20萬，某些人年薪則將近60萬。

報導指出，勞工律師分析，身兼兩份全職工作並不違反聯邦法律或州法，但可能因為觸犯企業聘用規定而遭開除。

商業內幕報導，身兼兩份全職工作的增加收入，經常用來繳交學貸、投資兒女的教育基金，或者購買跑車等奢侈品。

根據報導，為了魚與熊掌兼得，身兼兩份工作的白領勞工，對於視訊會議盡可能找理由避開，若須參加則在會議期間進進出出，使出一切手段不讓上司或同事起疑。

一名住在維吉尼亞州李奇蒙(Richmond)的數據科學家對華爾街日報說，某天老闆要求視訊會議時，他其實正在為第二份全職工作，在網路幫學生上程式課。他說，當下只好讓學生暫時休息幾分鐘，趕快用另一台電腦跟老闆視訊會議。

另一名身兼兩份全職的受訪者則說，經常兩份工作同時線上開會，必須與手機及電腦同步進行，如果其中一場會議必須發言，便以網路狀況不好為藉口，先退出另一邊的會議，稍後再重新加入。

工作 勞工 華爾街

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