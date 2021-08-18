我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：歷任總統當中 拜登讓美國最丟臉

影／阿富汗再爆衝突 神學士掃射平民 至少2死12傷

不堪鄰居長期種族歧視加騷擾 亞裔母親提告求償10萬

記者顏伶如／綜合報導

對於隔壁鄰居長期種族歧視並做出各種騷擾、威脅，住在西雅圖郊區海岸市(Shoreline)的越南裔婦人范迪(Thi Pham，音譯)拍下影片做為證據之後，17日向華盛頓州金恩郡高等法院(King County Superior Court)遞狀控告鄰居造成心靈創傷，求償10萬元，並要求法院發布永久保護令。

范迪與丈夫希里(William Healy)在訴狀中出，72歲鄰居珍‧邁爾斯(Jan M. Myers)存有仇恨亞裔情結，讓她與家人飽受痛苦與折磨。

影片來源：KING 5

由於長年遭受邁爾斯威脅，並以種族歧視用詞辱罵，范迪擔心遭遇不測，開始以手機錄影搜證，今年稍早拍到邁爾斯大喊「越南小姐，妳活不久了」等證據並報警。

今年4月，邁爾斯遭到檢方以仇恨犯罪起訴，但後來法官以邁爾斯展現悔意為由，同意無保釋放，但下令邁爾斯不得接觸范迪，全案仍在審理中。

范迪接受媒體訪問時說，邁爾斯獲釋之後惡行不改，繼續騷擾。她說：「每一天，我的人生都過得不安全。」

范迪說，自從四年前搬到社區後，邁爾斯就開始騷擾，今春狀況變得嚴重，邁爾斯還故意對著范迪的兩歲兒子脫下褲子，裸露身體。

希里接受訪問時說，妻子因為害怕遭到邁爾斯騷擾，根本不敢出家門，就連帶兒子到後院玩耍，都害怕可能遭受邁爾斯攻擊。他說：「身為一名丈夫與父親，很難眼睜睜看著這種情形。」

范迪委任律師坎皮契(Jeff Campiche)說，邁爾斯故意朝范迪的兩歲兒子裸露下半身，警方卻未以妨害風化(indecent exposure)罪嫌逮捕，令人無法理解。

海岸市警察局發言人則說，邁爾斯並未因裸露下體而遭逮捕，原因是員警很難釐清邁爾斯的裸露身體的動機為何，因此只把重點放在刑責較重的仇恨犯罪。

對於打民事官司向邁爾斯求償，范迪表示，只希望家裡的生活能恢復平靜。

種族歧視 越南 仇恨犯罪

上一則

川普：歷任總統當中 拜登讓美國最丟臉

下一則

白領階級利用遠距上班同時扛2份全職 年薪20萬起跳

延伸閱讀

非裔女攻擊屋崙華埠華人 大罵「滾回中國」

非裔女攻擊屋崙華埠華人 大罵「滾回中國」
毆胸辱罵、潑餐盒…華裔夫妻曼哈頓遭白男仇恨攻擊

毆胸辱罵、潑餐盒…華裔夫妻曼哈頓遭白男仇恨攻擊
曼哈頓中城白男仇恨攻擊華裔夫妻 警公布嫌犯體貌

曼哈頓中城白男仇恨攻擊華裔夫妻 警公布嫌犯體貌
澳洲布里斯本將解封 雪梨疫情持續擴大

澳洲布里斯本將解封 雪梨疫情持續擴大

熱門新聞

一名女子在家透過視訊會議開會時，卻突遇槍襲，讓該名女子瞬間倒地身亡。 （截自FOX 5 San Diego）

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

2021-08-14 17:21
美國傳出將建議，大部分人在完整注射新冠疫苗8個月後施打第3劑。(路透)

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

2021-08-17 00:16
佛州機場旅客排著長隊等待接受COVID-19檢測。（美聯社）

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

2021-08-11 22:29
反對戴口罩的Heather Tanner(右)試圖說服在布洛華德郡教授三歲兒童的老師Mary Tereilleger(左)，讓學生返校上課時不需戴口罩。美聯社

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

2021-08-13 10:02
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

美7天駭人數據：新增24%確診、31%住院、22%死亡

2021-08-12 23:14
拉斯維加斯一名房東洛薩諾-桑切斯被控射殺三名房客，其中二人死亡，已被警方逮捕。(美聯社)

欠租不付 房東槍殺房客後大笑「他再也無法逃離了」

2021-08-13 23:40

超人氣

更多 >
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權
「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統
「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫
神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」