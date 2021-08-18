川普：歷任總統當中 拜登讓美國最丟臉

前總統川普17日晚間接受福斯新聞網專訪，對於阿富汗情勢在周末期間迅速惡化提出批判指出，歷任總統當中「拜登讓美國最丟臉」。(美聯社)

前總統川普 17日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)專訪時，對於阿富汗 情勢在周末期間迅速惡化提出批判指出，歷任總統當中「拜登讓美國 最丟臉」，超過任內爆發1979年伊朗人質危機的卡特(Jimmy Carter)。另一方面，川普任內國防部長艾思博(Mark Esper)17日接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時則說，川普不斷逼迫美軍撤離阿富汗，卻未要求神學士(Taliban，另譯塔利班)民兵組織達成某些要求，美國在2020年與神學士之間達成的協議，因此遭到破壞。

川普在「漢尼提」(Hannity)節目中說：「對我們國家來說，這是非常糟糕的時刻。這些年來，我們國家從沒如此丟臉過。我不知道這應該稱為軍事失敗或心理失敗，但以往從沒發生過這種事情，包括卡特遇到的人質危機。」

神學士民兵組織全面掌控阿富汗之後，首都喀布爾(Kabul)國際機場近日湧入希望盡快離境的大批人潮，川普說，數以千計的美國人及其他民眾受困於阿富汗機場，處境極度危險，「這是令人無法相信的事情」。

川普說，阿富汗民眾緊緊抓著美國空軍運輸機機身，起飛之後從高空摔倒死亡的狀況，讓1975年西貢淪陷時美國大使館動用直升機撤離的往事，顯得小巫見大巫。

他說：「越南完全被比下去，差太多了。這是我所見過最丟臉的時候。」

川普表示，去年在會議中曾警告神學士共同創辦人兼實質領導人巴拉達(Mullah Abdul Ghani Baradar)，若有任何美國人受傷，或者民兵擅自進入未經同意的地區，美國必定以十倍力量反擊。他說，與神學士之間達成的協議，顯然已經蕩然無存。

對於已經逃離出境的阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)，川普指出，對於甘尼領導的政府從來沒信心，甘尼是個眼裡只有錢的政客，只會以「美酒與佳餚」巴結外國國會議員。

2020年，川普政府與神學士簽訂和平協議。美國同意撤軍，釋放5000名神學士囚犯，神學士則同意採取具體措施，避免蓋達組織(al Qaeda)或其他個人、團體利用阿富汗威脅美國及美國盟邦的安全

艾思博17日受訪時表示，國防部長任內對於川普對阿富汗的作為感到憂慮。艾思博說：「我所擔心的是，川普總統一直想從阿富汗撤軍，導致協議遭到破壞，這就是為什麼他在秋季時宣布希望美軍能在耶誕節返回美國的原因。」

艾思博說：「我提出反對，並正式寫信給他，呈送一份軍方將領以及國防部資深文官擬定的備忘錄，內容寫道不應該再做更多，駐軍不應降低到4500名以下，除非神學士承諾的協議條件確實說到做到。」他說：「否則的話，我們可能將看到某些狀況惡化，如同現正發生的許多問題一樣」。