我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不讓神學士拿到錢 美凍結阿富汗央行95億資產

臉書打卡有證據 她涉國會暴動 遭起訴將認罪

臉書打卡有證據 她涉國會暴動 遭起訴將認罪

編譯林梅婕／綜合報導
聯邦政府透過臉書的行蹤記錄，鎖定新澤西州女子蘿莎·阿布勒-拉格布涉及國會暴動，她即將面臨四項罪名的指控。圖為該女子的臉書發文。(司法部照片)
聯邦政府透過臉書的行蹤記錄，鎖定新澤西州女子蘿莎·阿布勒-拉格布涉及國會暴動，她即將面臨四項罪名的指控。圖為該女子的臉書發文。(司法部照片)

又一名國會暴動事件的暴力煽動者即將認罪，聯邦政府透過臉書行蹤記錄鎖定新州一名女子蘿莎·阿布勒-拉格布(Rasha Abual-Ragheb)，她即將面臨四項罪名的指控；拉格布將在8月23日認罪，尚不清楚她最終會承認哪些罪行。

拉格布又名羅莎阿布(Rasha Abu)，在國會暴動的前一天，因在臉書上打卡標記自己在國會大廈的附近，警方循線追蹤後發現更多證據顯示，拉格布正是當天闖入國會的暴徒之一。

新州多達十多位居民都涉嫌參與國會暴動事件並遭到起訴，自上周一名健身房老闆費爾蘭姆(Scott Fairlamb)因為自己進入國會且攻擊執法人員的影片被釋出後，便坦承罪行，拉格布也即將成為新州第二名為國會暴動事件認罪的嫌犯。

承辦人員指出，國會暴動前一天拉格布在臉書上打卡，先是標記自己正在國會附近的一家飯店，而之前的紀錄還顯示她參加其他的抗議活動；後來拉格布又在社群媒體上表示，她遭到催淚瓦斯和胡椒噴霧的攻擊。

據稱，拉格布還親眼目睹事件中死亡的女子、被警察開槍射死的過程；對此拉格布還在網路上說：「我參與了歷史的一部份，人民將不再忍受」，幾周後拉格布就被逮補。

此外，拉格布也是極右派反政府組織American Patriot 3%、又被稱為「那3%的人」的成員之一，她在網路上發表關於革命和戰爭的言論也因此遭警方鎖定。

聯邦調查局(FBI)曾在去年11月偵訊過拉格布，並將她列為評估對象；而國會暴動事件之前，拉格布也曾參加當地川普支持者舉辦的示威活動，抗議有關新冠肺炎的強制政策。

11月7日拉格布在巴爾的摩的一場集會上曾大言不慚地表示：「我們已失去民主，我們住在號稱自由的土地上，卻一點民主都沒有。」

臉書 新州 社群媒體

上一則

世界OnAir／金牌的背後 運動員心理健康誰來關心？

延伸閱讀

2020人口普查 新州成長近6% 族裔分布更多元

2020人口普查 新州成長近6% 族裔分布更多元
疫情、經濟和國會失勢夾擊 慕尤丁辭職 大馬陷動盪

疫情、經濟和國會失勢夾擊 慕尤丁辭職 大馬陷動盪
王嘉爾大尺度放送美胸二頭肌 網暴動：是七夕禮物

王嘉爾大尺度放送美胸二頭肌 網暴動：是七夕禮物
國會暴亂毆警第1人認罪 健身房老闆12罪名夠判20年

國會暴亂毆警第1人認罪 健身房老闆12罪名夠判20年

熱門新聞

一名女子在家透過視訊會議開會時，卻突遇槍襲，讓該名女子瞬間倒地身亡。 （截自FOX 5 San Diego）

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

2021-08-14 17:21
佛州機場旅客排著長隊等待接受COVID-19檢測。（美聯社）

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

2021-08-11 22:29
美國傳出將建議，大部分人在完整注射新冠疫苗8個月後施打第3劑。(路透)

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

2021-08-17 00:16
反對戴口罩的Heather Tanner(右)試圖說服在布洛華德郡教授三歲兒童的老師Mary Tereilleger(左)，讓學生返校上課時不需戴口罩。美聯社

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

2021-08-13 10:02
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

美7天駭人數據：新增24%確診、31%住院、22%死亡

2021-08-12 23:14
拉斯維加斯一名房東洛薩諾-桑切斯被控射殺三名房客，其中二人死亡，已被警方逮捕。(美聯社)

欠租不付 房東槍殺房客後大笑「他再也無法逃離了」

2021-08-13 23:40

超人氣

更多 >
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
白目伴郎婚禮賀詞「開錯玩笑」伴娘哭了 新娘怒了

白目伴郎婚禮賀詞「開錯玩笑」伴娘哭了 新娘怒了
拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權