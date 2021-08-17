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世界OnAir／金牌的背後 運動員心理健康誰來關心？

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世界OnAir／金牌的背後 運動員心理健康誰來關心？

世界新聞網
夏顯詠曾在廣州亞運奪下跆拳道金牌。夏顯詠提供
夏顯詠曾在廣州亞運奪下跆拳道金牌。夏顯詠提供

體育賽事的本質是競爭，有贏家、就有輸家，有人夢想成真、就有人夢想破滅。美國體操天后拜爾絲在東奧期間宣布退出多項比賽時，震驚各方，也掀起許多正反意見的討論。

拜爾絲把自己的健康放在第一位、誠實面對問題的故事，對曾於16歲在廣州亞運為台灣奪下一面跆拳道金牌的夏顯詠來說，更是心有戚戚。夏顯詠說，自己在得獎隔年就遇到大低潮，從此再也沒有當選國手、在國際賽事奪牌。她回憶當時的自己，很不開心、非常在意別人的眼光。

夏顯詠說，第一次參加國際賽事就拿到大獎，從此便很害怕第二次比賽的到來，因為不知道自己能否再有同樣出色的表現；另外一些迷思是，得到亞洲的冠軍後，彷彿接下來的比賽也必須是冠軍，別人也認為她的下一步理所當然是進軍奧運，但其實這中間還有一大段距離。

提到從跆拳道選手到成為運動心理師的過程，夏顯詠說，在大學期間才知道有運動心理這門課，可以幫助運動員如何設定目標、更加專注；她因此知道如何調整自己的心態，再次奪下了大專運動會的金牌。走過亞運的經歷，讓她更下定決心鑽研這個領域，幫助更多的運動員。

夏顯詠說，選手都「想贏又怕輸」，有時過度自我檢討過度，就會失去信心，只看不到自己的好。她推薦運動員可以寫訓練日記，專注於自己設定目標，有助於看見問題，並且一個個去解決。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到運動心理師夏顯詠，談到運動員心理健康的重要。夏顯詠說，最關鍵的是找到這項運動對自己的意義，如果無法解決運動比賽時的心理問題，不舒服、壓抑的感覺會累積，甚至也會影響其他生活中的表現，例如有人會暴飲暴食，或是產生自我攻擊的行為。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

夏顯詠離開運動場，轉型為運動心理師，幫助更多人克服難關。夏顯詠提供
夏顯詠離開運動場，轉型為運動心理師，幫助更多人克服難關。夏顯詠提供

運動員 拜爾絲 心理師

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