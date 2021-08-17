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參議員孔寧推文稱美國駐軍3萬在台灣 網友群起打臉

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參議員孔寧推文稱美國駐軍3萬在台灣 網友群起打臉

記者顏伶如／綜合報導
聯邦參議員孔寧16日晚在推特發文，列舉美軍現今在全球各地的駐軍人數，其中包括「在台灣有3萬駐軍」，結果引來眾多網友透過事實查證群起打臉。(擷自推特)
聯邦參議員孔寧16日晚在推特發文，列舉美軍現今在全球各地的駐軍人數，其中包括「在台灣有3萬駐軍」，結果引來眾多網友透過事實查證群起打臉。(擷自推特)

共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)16日晚間在推特發文，列舉美軍現今在全球各地的駐軍人數，其中包括「在台灣有3萬駐軍」，結果引來眾多網友透過事實查證群起打臉。Vox新聞評論網站記者魯波爾(Aaron Rupar)指出，孔寧推文是維基百科(Wikipedia)資料引述錯誤的實例，因為沒注意到資料上註記著美軍協防台灣司令部效期僅於1954年12月到1979年4月之間而已。

孔寧16日晚間發表推文寫道：

美國軍隊今天在：

南韓-2萬8000

德國-3萬5486

日本-5萬

台灣-3萬

非洲-7000

阿富汗(一兩個月前)-2500」

丹佛大學(University of Denver)政治學教授馬斯克特(Seth Masket)16日在推特回應孔寧寫道：「先生，您指的是早在1979年已經除役的美軍協防台灣司令部(US Taiwan Defense Command)嗎？」

推特用戶柏金斯(Megan Perkins)也回應孔寧推文寫道，對於網路搜尋結果不能只看標題，「必須按進去查看維基百科查看全文才行」。

新聞周刊(Newsweek)17日報導，相較於孔寧推文，根據美國國防部網站的海外駐軍統計資料，「國防人力數據中心」(Defense Manpower Data Center)截至今年6月30日的最新報告顯示，台灣並沒有3萬美軍駐紮，目前在台灣的現役美軍包括23名陸戰隊成員以及空軍5員、海軍2員，另外還有由美國國防部經費支薪的15名文官，包括1名陸軍人員、1名海軍人員及13名第四等級(Fourth Estate)人員。

新聞周刊指出，陸戰隊成員是在台灣受訓。

台灣 美國 推特

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