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疫苗專家稱收到威脅包裹 調查人員指自導自演

記者顏伶如／綜合報導
田納西州疫苗接種計畫疫苗長米雪兒‧菲斯卡斯(Michelle Fiscus)向州政府調查人員舉報指出，辦公室收到一個放有矽膠狗嘴套的亞馬遜(Amazon)網站包裹，讓她備感威脅。圖為示意圖。(Getty Images)
田納西州疫苗接種計畫疫苗長米雪兒‧菲斯卡斯(Michelle Fiscus)向州政府調查人員舉報指出，辦公室收到一個放有矽膠狗嘴套的亞馬遜(Amazon)網站包裹，讓她備感威脅。圖為示意圖。(Getty Images)

今年7月初，主持田納西州疫苗接種計畫的疫苗長米雪兒‧菲斯卡斯(Michelle Fiscus)向州政府調查人員舉報指出，辦公室收到一個放有矽膠狗嘴套的亞馬遜(Amazon)網站包裹，讓她備感威脅。經過數周調查，田州調查人員發現矽膠狗嘴套是以菲斯卡斯名義的信用卡購買，宣告結案。菲斯卡斯16日發表推文喊冤寫道：「不是，包裹不是我寄給自己的。」

田納西州是全美新冠疫苗接種率最低的幾州之一。菲斯卡斯推動鼓勵青少年接種新冠疫苗的宣導活動，內容包括青少年接種疫苗可以不須家長同意，引來共和檔籍田州議員抨擊。菲斯卡斯已於7月中旬遭到州長開除。

Axios新聞網站報導，今年7月初，當時還是田州疫苗長的菲斯卡斯對田州調查人員舉報說，辦公室7月2日收到可疑包裹，包裹內放有矽膠狗嘴套。她對調查人員表示，顯然有不名人士企圖要她噤聲，警告她不得繼續鼓勵民眾打疫苗。

不過，田納西州治安及國土安全廳經過數周調查後，認定整起事件為菲斯卡斯自導自演。

調查人員指出，矽膠狗嘴套是以菲斯卡斯名義的信用卡購買。根據16日公布的調查報告，調查員維吉爾(Mario Vigil)在報告中寫道：「目前看來，菲斯卡斯並未因為收到狗嘴套而面臨任何威脅。」

華盛頓郵報報導，田州治安及國土安全廳發言人證實，這起調查已經結案。

菲斯卡斯16日在推特發表聲明表示，並不知道有調查人員指稱的亞馬遜購物網站帳號存在，信用卡交易的刷卡人地址也是錯的，地址登記為州政府辦公室而非住家。她寫道：「不是，包裹不是我寄給自己的。」

她接受華盛頓郵報採訪時說，她要求田州治安及國土安全廳發布傳票，調查亞馬遜帳號是何人開設，並從帳號訂購狗嘴套，但卻遭到拒絕，理由並沒有足以構成發布傳票的威脅理由。

菲斯卡斯收到包裹的幾天後便被炒魷魚。州政府衛生廳在備忘錄中寫道，菲斯卡斯遭開除的原因是缺乏人際溝通技巧、管理不當，以及企圖提供州政府資金給她自己成立的非營利組織。

菲斯卡斯的丈夫布萊德‧菲斯卡斯(Brad Fiscus)上周接受納許維爾(Nashville)公共廣播電台WPLN-FM訪問時說，由於田州戴口罩、打疫苗爭議不斷，考慮舉家搬到維吉尼亞州。

主持田納西州疫苗接種計畫的疫苗長米雪兒‧菲斯卡斯(Michelle Fiscus...
主持田納西州疫苗接種計畫的疫苗長米雪兒‧菲斯卡斯(Michelle Fiscus)。(圖／取自米雪兒‧菲斯卡斯推特@drfixus)

疫苗 田納西州 信用卡

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