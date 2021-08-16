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沒打疫苗勞工 透過雇主取得醫療保險保費恐將調漲

記者顏伶如／綜合報導
圖：pixabay
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越來越多企業及政府機關要求旗下員工接種新冠疫苗，哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，沒打疫苗的勞工接下來可能發現，透過雇主取得的醫療保險保費漲價。相較於施打新冠疫苗的勞工，沒打疫苗勞工每次領薪水時扣繳的醫療保險保費，最多可能多出50元。

報導指出，Delta變種病毒迅速傳播，全美各地醫院再度出現染疫住院人潮，不少企業現正積極研議是否對於沒打疫苗的勞工，調漲每個月繳交的醫療保險保費。

員工健康管理諮詢機構「美世健康」(Mercer Health)合夥人賽門斯(Wade Symons)指出，Delta變種病毒肆虐之際，雇主雖然獎勵員工接種疫苗，但疫苗施打率卻未能大幅突破，如今不少企業決定採取較為「嚴苛」的措施，不再只是鼓勵員工打疫苗而已。

賽門斯接受哥倫比亞廣播公司訪問時指出，雇主考慮推出真正能讓員工確實接種新冠疫苗的辦法，討論方案之一便是調漲醫保費用。

他說，對沒打疫苗勞工收取較高醫保保費的提議，近來獲得製造業、零售業、醫院、金融服務與其他領域客戶的熱烈討論，雇主的思考邏輯相當簡單：沒打疫苗的勞工感染新冠病毒風險較高，嚴重的染疫案例可能讓雇主因此承擔巨額損失，尤其是若有員工因為染疫而必須長期住院接受治療時。

賽門斯說，從醫療保險開銷的角度來看，沒打疫苗的勞工較可能讓雇主面臨較多花費，沒打疫苗勞工染疫住院之後，如果病情較為嚴重，醫藥費上看5萬元。

賽門斯表示，沒打疫苗勞工接下來可能發現，透過雇主購買的醫療保險，每次領薪水時扣繳的保費，可能比打了疫苗的勞工多出20元至50元之間。

哥倫比亞商學院(Columbia Business School)經濟學教授蘿拉‧博多(Laura Boudreau)指出：「沒打疫苗的民眾導致周圍其他人可能付出代價，當然應該分擔開銷。」

疫苗 勞工 醫療保險

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