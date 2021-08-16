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亞裔女員工批評欠缺多元化 推特主管回應可扮成白人

記者顏伶如／綜合報導
推特執行長多爾西(Jack Dorsey)。（路透）
推特執行長多爾西(Jack Dorsey)。（路透）

紐約時報報導，一名亞裔女員工曾經向推特(Twitter)反應企業缺乏種族多元化，但推特高層主管回答卻是，只要戴上太陽眼鏡，就能扮成白人。

43歲的戴維斯(Dantley Davis)曾任臉書(Facebook)、Netflix高級主管，2019年加入推特出任設計部副總監，如今為推特設計長(chief design officer)。報導指出，戴維斯的任務之一便是協助推特提升企業文化，但直來直往的個人行事風格，讓戴維斯多次與推特員工爆發衝突，如今戴維斯遭到多起內部調查，推特執行長多爾西(Jack Dorsey)則收到不少員工投訴指出，許多員工受不了戴維斯，紛紛離開推特。

戴維斯在與推特員工的中，多次提到在科計產業裡身為非洲裔及韓裔混血兒的境遇，推動語音推文、聊天等推特新功能也頗受好評。不過，戴維斯卻遭部屬投訴製造令人心生恐懼的職場氣氛，戴維斯還被檢舉對其他推特主管發表帶有偏見的言論。

報導指出，三名了解推特內部調查的知情人士透露，推特研究小組召集人麗茲‧費拉爾-紐吉(Liz Ferrall-Nunge)曾在一場會議當中指出，推特企業文化缺乏種族多元，並分享身為亞裔女性在推特工作的心路歷程，但費拉爾-紐吉的建議卻遭到戴維斯駁斥，戴維斯也對費拉爾-紐吉說，如果她戴上太陽眼鏡，就可以扮成白人。

已於2020年離開推特的費拉爾-紐吉，並不願接受紐約時報訪問。推特則以事涉員工隱私為由不願評論。

紐約時報報導，多名現任推特員工指出，戴維斯動輒開除手下、無法容納不同意見等作風從未改變，某些員工因此提供證據向推特研發部總監妮奇亞‧瑞維拉克(Nikkia Reveillac)陳情。今年5月，瑞維拉克直接向多爾西反映問題，並在一封簡訊中對推特同事指出，已經向多爾西指出，戴維斯讓推特產生一股彷彿「有毒的」(toxic)文化，導致人力耗損，但多爾西並未回應。

報導指出，瑞維拉克被迫離職，公務郵箱遭到封鎖。她在推特發文寫道：「團隊成員，我沒機會好好跟大家道別。我愛你們，也想念你們。」

推特 紐約時報 亞裔

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