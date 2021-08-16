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州長說孩童染疫幾乎沒事 隔日密西西比8年級女童死亡

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍密西西比州州長瑞維斯。(美聯社)
共和黨籍密西西比州州長瑞維斯。(美聯社)

共和黨籍密西西比州州長瑞維斯(Tate Reeves)13日在記者會上說，如果查看12歲以下兒童感染新冠病毒的統計，便會發現孩童染疫幾乎沒事，「頂多就像小感冒而已」。就在瑞維斯記者會後不到24小時，一名就讀八年級的密西西比州女童就因感染新冠病毒而死亡。

非營利媒體組織「密西西比自由新聞」(Mississippi Free Press)報導，住在密州洛麗(Raleigh)的一名八年級女童，新冠病毒檢測呈現陽性之後僅僅數小時，便於14日宣告不治。報導指出，這名女童11日還有到校上課。

「史密斯郡改革報」(Smith County Reformer)15日報導，感染新冠病毒後因併發症而過世的女童為13歲的瑪凱拉‧羅賓森(Mkayla Robinson)。羅賓森就讀的史密斯郡學區(Smith County School District)中學已於6日開學。羅賓森的老師在臉書發文寫道，羅賓森是個「完美學生」，「每個老師都希望班上其他30個同學都能像她一樣」。

瑞維斯去年規定所有全州公立學校都必須要求學生戴口罩到校，但今年則不願頒布類似規定。史密斯郡學區今年6月宣布，允許學生及教職人員戴口罩到校，但學區並沒有要求戴口罩的強制規定。

瑞維斯13日在記者會上說，並不會要求學校必須規定全面戴口罩。

他表示，如果查看12歲以下兒童感染新冠病毒的統計，會發現孩童染疫幾乎沒事，「頂多就像小感冒而已」。他指出：「會不會偶爾發生呢？當然會的。」

根據媒體報導，開學後由於學生及教職人員確診案例不斷增加，史密斯郡學區已經要求到校必須戴口罩。

口罩 學區 密西西比州

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