勞工拒打疫苗遭雇主開除 申請失業救濟恐吃閉門羹

美國 各地疫情紛紛惡化，越來越多雇主要求旗下員工若想保住飯碗，就必須接種新冠疫苗 。倘若勞工 因為拒打疫苗而遭開除，專家指出，申請失業救濟時遭遇困難的機率極高。

勞工權益諮詢機構「失業法律計畫」(Unemployment Law Project)政策部主任安‧派克斯頓(Anne Paxton)指出，勞工沒打疫苗而丟掉工作，申請失業救濟恐將出現問題。

她說，某些民眾認為，就算雇主要求打疫苗，勞工不願配合而遭開除，至少還有失業救濟可領，但等到真正發生時，許多人可能發現殘酷事實。

派克斯頓說，從全美多州的規定來看，拒絕配合雇主打疫苗規定而丟掉工作的勞工，可能失去領取失業救濟金的資格，但在其他州則有模糊空間。

以華盛頓州為例，派克斯頓指出，華盛頓州就業安全廳(Employment Security Department)規定，如果企業規定員工必須接種新冠疫苗，但勞工因為個人健康因素或符合宗教豁免條件而未施打，遭雇主開除之後仍有機會拿到失業救濟。

她指出，如果只是基於政治原因而拒絕配合接種疫苗的規定，申請失業救濟時便可能吃閉門羹。

派克斯頓分析，一般而言，要求打疫苗等公共衛生規定，是雇主可以合法對員工提出的雇用要求，原因在於雇主是基於公共衛生考量而設立打疫苗規定，要保護企業安全，避免受到疫情衝擊，而且雇主要求員工施打的疫苗，都是獲得美國食品及藥物管理局(FDA)緊急授權。

不過，華州就業安全廳接受地方電視台KOMO訪問時說，若發生拒打疫苗而被開除的狀況，失業勞工能否拿到救濟金，將以個案方式逐一評估。