美查獲逾3000張偽造疫苗接種卡 全從中國運來

圖為洛杉磯一名醫療人員展示新冠疫苗接種卡。(Getty Images)

聯邦官員過去一年從中國運抵田納西州曼菲斯市的貨物中，查扣逾3000張假造的COVID-19疫苗 接種卡。聯邦參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）呼籲政府加緊取締這些偽卡。

根據美國 海關與邊境 保護局（Customs and Border Protection）通報，截至今年8月13日，已在121批從中國運抵曼菲斯（Memphis）港口的貨物中沒收3017張假的疫苗接種紀錄卡。

「哈芬登郵報」（HuffPost）報導，這些偽卡右上角印有美國疾病管制暨預防中心（CDC）標誌，欄位都空白，可供填寫姓名、生日及疫苗接種紀錄等。相關部門表示，這些卡原本是要運到紐奧良（New Orleans）。

海關與邊境保護局表示，這些卡上有一些印刷錯誤和未拼寫完整的字彙，背面的西班牙語用詞中，也有一部分拼錯。

海關與邊境保護局提醒，購買、販售或使用蓋有疾管中心或衛生部等聯邦政府機關用印的假疫苗接種卡，可處以罰款和最長五年有期徒刑。

曼菲斯地區港口總監奈波特（Michael Neipert）在聲明中說：「不想打疫苗是自己的決定，但不要訂購偽卡，浪費我手下職員的時間，還違法，做虛假陳述。」

他說：「訂購假的疫苗接種卡就是在占用我手下職員的時間，他們還要查扣芬太尼（fentanyl）和甲基安非他命（methamphetamine）。」

美聯社報導，全國各地都查扣到類似偽卡，因此參院多數黨民主黨領袖舒默今天呼籲邊境保護局與聯邦調查局（FBI）和衛生部官員合作，加緊取締這些偽卡。

舒默也要求司法部優先處理與偽卡有關的案件，並要海關與邊境保護局在海外貨物抵境時加強查驗。

美聯社上周報導，由於Delta變異株正在美國各地迅速蔓延，愈來愈多學校要求學生返校上課前出示疫苗接種證明，但許多學生、教育官員和執法者認為，這類規定恐怕會導致反對疫苗的人設法作弊。

加州一名順勢療法醫師被控販售假的COVID-19疫苗接種卡和「免疫藥丸」給患者，上月因電匯詐欺罪和醫療保健事務相關的虛假陳述被起訴。

這是第一起與偽造COVID-19疫苗接種卡有關的聯邦詐欺案，若這名醫師被定罪，將面臨最長25年徒刑及25 萬美元罰款。